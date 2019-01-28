«Синяя птица» помогла открыть новую палату в хосписе Краснодара

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Благодаря всем неравнодушным друзьям АНО благотворительных и социальных программ «Синяя птица» удалось совершить большое и важное дело — в январе 2019 года была перепрофилирована палата для паллиативных больных.

В 2018 году краснодарский хоспис обратился с просьбой о ремонте палаты для пациентов, утративших способность к самообслуживанию, оснащенной так, чтобы медицинский персонал без труда мог поддерживать необходимые условия - легко убирать и ухаживать за пациентами. А тяжелобольным людям достойно проводить остаток жизни. В конце декабря благотворительной организацией «Синяя птица» были закуплены необходимые строительные материалы и новая автоматическая каталка для перевозки пациентов, которая оснащена гидравлическим приводом высоты, регулировкой и изменением положения спинной секции. Благодаря новому оборудованию медсестрам больше не придется на своих руках переносить тяжелобольных пациентов на процедуры. А в новогодние каникулы в палате был сделан ремонт, отвечающий всем требованиям! Санитарная обработка теперь будет занимать значительно меньше времени и сил персонала.

Уже сейчас новая палата действует и радует сотрудников и пациентов хосписа!

Источник: благотворительная организация "Синяя птица"