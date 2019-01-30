Как сохранить здоровые волосы, советы врача-трихолога

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Здоровые волосы – залог здоровья, доказали ученые.

А выпадение волос – не всегда генетика, рассказала в интервью радио Sputnik врач-трихолог, вице-президент Евразийский Трихологической ассоциации Ольга Кохас. Во многих случаях это повышение гормонального фона или не соблюдения элементарных правил ухода за волосами. Например, зимой крайне важно носить головной убор, считает врач.

«Шапка необходима, голову нужно беречь. Холод влияет на спазм сосудов. Замерзнут уши – это отиты и прочие инфекционные заболевания. Будете пить антибиотики, после этого будут выпадать волосы. Шапку важно подобрать соответственно температуре. Сильно меховая в -3°С не нужна, нужно надеть обычную вязаную шапочку. Зашли в транспорт – сняли, вышли – надели, чтобы не прела кожа головы и сальная железа не сошла с ума от выработки сального секрета в парниковом эффекте», – считает Ольга Кохас.

Волосы не любят, чтобы их трогали, они сразу становятся тусклыми, рассказала врач-трихолог.

«Расчесываться рекомендовано два раза в день: утром и вечером. Можно днем, если вас пригласили на свидание. Расческа хороша тем, что оказывает массажный эффект. Но расческа расческе рознь: разные расчески предназначены для определенного вида волос, есть расчески для укладки, расчесывания, для массажа. Волосы – большой энергетический передатчик. По волосам многие специалисты могут много всего определить, например, судмедэксперт. Важно подобрать парикмахера по душе, мы к нему часто ходим и многое рассказываем. После одного парикмахера волосы будут быстро расти, а после другого могут выпадать», – рассказала Ольга Кохас.

Источник: https://ria.ru/radio/