Как унять головную боль?

/Здоровье/

Праздники - это хорошо и весело, но иногда после них возникает головная боль, справиться с которой нелегко.

Праздничные застолья и безудержное веселье зачастую оставляют после себя не только приятные воспоминания. Иногда на следующий день возникает мучительная головная боль. Думаю, нескольких простых вариантов избавления от головной боли, пригодятся, так сказать, на всякий случай.

Для начала не мешает убедиться, что головная боль возникла не из-за скачка артериального давления. Если тонометр подтвердил, что голова болит «не просто так», а потому что поднялось давление, однозначно необходимо принять лекарство, понижающее давление.

После застолий плохое самочувствие появляется из-за скопления лишней жидкости в организме. Согласитесь, немало жирной, острой, соленой пищи съедается за праздничными столами. Алкоголь, газированные напитки, сладости также вносят свою лепту в копилку недомоганий.

Скопление жидкости провоцирует возникновение отёчности, что в свою очередь мешает нормальной работе внутренних органов и сосудов.

Избавиться от отеков поможет настой трав.

Смешайте в равных количествах хвощ полевой, горец птичий, мелиссу. 1 чайную ложку травяного сбора залейте 200 г кипятка, оставьте на 15 мин., чтобы напиток настоялся. Можете выпить настой за один раз или разделить на два приёма.

При первых симптомах возникновения головной боли хорошо помогает обыкновенная чистая вода. Вода разжижает сгустившуюся кровь, тем самым улучшает кровообращение, а заодно выводит из организма токсины. Если выпить стакан чистой некипяченой воды, как только почувствовали первые звоночки недомогания, можно избежать приёма обезболивающих таблеток.

Питьё чистой воды в любом случае будет кстати, особенно после праздничных застолий.

После употребления «неправильной» пищи рекомендуют пить больше жидкости, но это не должны быть сладкие газировки или консервированные компоты. Лучше всего пить чистую воду или настои ягод – смородины, черноплодной рябины, малины.

Приготовить их легко.

1 чайную ложку ягод (свежих или замороженных) слегка размять, залить 200 г тёплой кипяченой воды, оставить на 10 минут, чтобы напиток настоялся. Желательно пить настои без сахара, при желании можно подсластить чайной ложечкой мёда.

Хорошим действием обладает лимонный напиток. Порежьте вместе с кожурой вымытый лимон на тоненькие кружочки, залейте 1 литром остывшей кипяченой воды, добавьте немного мёда.

Унять головную боль помогает мята перечная. Мята является отличным успокаивающим, спазмолитическим средством. Залейте крутым кипятком (200 г) 1 чайную ложку мяты, прикройте чашку крышкой, утеплите сверху, оставьте на 15 минут, чтобы настой настоялся. Пейте напиток без сахара или добавьте минимальное количество.

Средство эффективное, но злоупотреблять им не следует, особенно мужчинам. В день можно пить не более 200 мл такого напитка.

Существует еще один способ снятия головной боли: массаж.

Можно провести массаж ушей. Ведь на ушных раковинах расположено множество точек, отвечающих за нормальную работу организма.

При проведении массажа оба уха надо растирать одновременно!

Массаж ушей начинают с растирания мочек, затем переходят на ушную раковину, двигаясь не спеша снизу вверх. Когда почувствуете приятное тепло в ушах, начинайте указательными пальцами делать скользящие движения внутри ушной раковины (между завитков), слегка надавливая на них.

Затем указательными пальцами скользящими движениями надавливайте на козелок уха – вперёд и назад.

В заключение массажа ухватитесь за ушную раковину и производите круговые движения, как бы выкручивая уши. Но не старайтесь чересчур – массаж не должен доставлять болевых ощущений!

В борьбе с головной болью, как говорится, все средства хороши. Кроме ушных раковин можно массажировать кончики пальцев на ступнях ног.

Массирование кончиков пальцев ног избавит от приступа головной боли, активизирует работу мозга.

Для массажа желательно взять шариковую ручку или карандаш. Незаостренным концом карандаша нажимайте поочередно на подушечки пальцев, задерживая карандаш на каждом пальце на 5 секунд. После этого тщательно помассируйте подушечки пальцами рук: растирайте и разминайте.

Если есть возможность, пусть сеанс массажа проведет другой человек, а вы в это время спокойно лежите и расслабляйтесь!

Еще одно прекрасное средство для избавления от боли в голове: эфирные масла.

Замечательным обезболивающим свойством обладают масла аниса, кедра, сосны.

Эфирные масла активизируют кровообращение, обладают спазмолитическим и отвлекающим действием. Но следует помнить, что пользоваться эфирами следует с осторожностью, так как при их применении в чистом виде возникает легкое жжение, которое проходит через 20 минут.

Достаточно буквально нескольких капель масла для достижения положительного эффекта.

Капните 2 капли масла на кончик указательного пальца. Разотрите средство двумя указательными пальцами и нанесите масло на виски, вотрите его в кожу.

Капните 3 капли масла на кончик указательного пальца, опять разотрите его двумя указательными пальцами и вотрите в центр затылка, хорошенько помассировав эту зону.

Желательно после втирания масла прилечь и расслабиться минут на двадцать. Обычно за это время головная боль проходит.

Способов избавления от неприятного состояния много, главное – вспомнить о них в нужную минуту!

Источник: https://subscribe.ru/digest/health/life/n202040975.html