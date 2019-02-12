Инфекционное отделение городской больницы проектируют по всем современным стандартам

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Инфекционное отделение городской больницы капитально не ремонтировалось уже много лет.

Локально проводились ремонтные работы, но в целом отделение выглядело по-старому, что не могло не вызывать критику пациентов. Приходится слышать, что и врачей не хватает, это тоже правда. И надо всем нам приготовиться к ожиданию перемен, одномоментно укрепить все слабые места учреждения невозможно. Но двигаться поэтапно в сторону перемен необходимо. И вот одна из хороших новостей. В ближайшее время в больнице ожидают группу проектировщиков, которые имеют задачу спроектировать современное инфекционное отделение. Инициативу руководства Геленджикской больницы поддержали в администрации края, выделили на реконструкцию пока 16 млн рублей. Как отметил главный врач больницы: « Мы ставим перед собой цель не дыры подлатать, а сделать отделение не хуже, чем в ведущих современных клиниках».

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик