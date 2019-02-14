Опасно для сердца: Россия отзывает «Эреспал»

/Здоровье/

Росздравнадзор отзывает из обращения препарат «Эреспал».

Росздравнадзор отзывает из обращения препарат «Эреспал» — таблетки и сироп от кашля. Решение принято после того, как французские власти заявили об опасности этого лекарственного средства для сердца.

В России «Эреспал» внесен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (ЖНВЛС).

Новые доклинические испытания позволяют предполагать,

что лекарственный препарат «Эреспал» (таблетки и сироп) может вызывать нарушения сердечного ритма.

При этом пациенту следует прекратить лечение лекарственным препаратом и проконсультироваться со своим лечащим врачом, который при необходимости назначит альтернативные методы лечения. При этом отмечается, что потенциальное увеличение интервала QT на электрокардиограмме представляет собой «преходящее явление, возникающее только на фоне приема лекарственного препарата».

Лекарства на основе фенспирида отзываются во Франции из обращения не в первый раз. В 2011 году отзыву подверглись препараты «Пневморель», «Кальмиксен», «Топлексил» и все препараты, содержащие оксомемазин. Тогда сообщалось, что они могут вызывать судороги и проблемы с дыханием.

Источник: https://www.gazeta.ru/science/2019/02/14_a_12184909.shtml?utm_source=push