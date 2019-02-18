/Здоровье/

В Ираке женщина родила семерых детей сразу

В Ираке местная жительница родила сразу семь младенцев, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения провинции Дияла.

Уточняется, что 25-летняя женщина естественным путем родила сразу мальчика и шесть девочек.

Директор больницы аль-Баттуль Али Шариф заявил, что здоровье женщины и детей хорошее, и назвал это событие «беспрецедентным» для Ирака.

Он добавил, что родители выразили восхищение и удивление от прибавления в семье.

Источник: https://www.gazeta.ru/social/news/2019/02/18/n_12654931.shtml?utm_source=push

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Категория: Новости / Здоровье

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