Фильтрованное пиво оказалось опасным

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В процессе фильтрации в напиток могут попадать тяжелые металлы.

Результаты исследования, проведенного группой специалистов из Управления по контролю безопасности продуктов и лекарств США (FDA), опубликованы в журнале Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Некоторые предыдущие исследования показывали, что в фильтрованных пиве и вине могут содержаться повышенные уровни тяжелых металлов, но с чем это связано, до сих пор было не ясно. Исследователи из FDA предположили, что источником загрязнения может быть диатомовая земля (диатомит) — природный материал, широко использующийся в качестве фильтра для очищения алкогольных напитков от осадка.

Чтобы проверить, так ли это, ученые протестировали в лаборатории три типа применяющихся в пищевой промышленности диатомитовых фильтров, и обнаружили, что все они содержат мышьяк, а также — в меньших концентрациях — свинец и кадмий.

Когда через эти фильтры пропустили образцы пива и вина, концентрация мышьяка в напитках повысилась в 4–8 раз по сравнению с нефильтрованными образцами. Этот уровень превысил установленный FDA безопасный предел содержания мышьяка, к примеру, в яблочном соке.

Когда исследователи использовали другие фильтры, или промывали диатомитовые фильтры веществом, удаляющим тяжелые металлы, концентрация мышьяка и свинца в напитках снижалась. Это говорит о том, что именно применение диатомитовых фильтров виновно в загрязнении алкогольных напитков тяжелыми металлами, делают вывод ученые.

Источник: https://health.mail.ru/news/filtrovannoe_pivo_okazalos_opasnym/