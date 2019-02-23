Владимир Синяговский: У нас есть политическая воля и ресурсы для выполнения стратегической линии...

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Экспертную оценку мер, принимаемых государством для борьбы с проблемами демографии в стране, редакция попросила нашего представителя в парламенте.

Депутат государственной Думы России Владимир Ильич Синяговский: Думаю, ни для кого не секрет, что демографическая ситуация в России остаётся чрезвычайно сложной. Причины такого положения дел очень точно были названы в Послании Президента РФ Федеральному собранию. Как и целый ряд мер, которые принимаются для поддержки семьи и увеличения рождаемости. Заметьте, мер беспрецедентных по своим масштабам и финансовому обеспечению. Это и увеличение социальной помощи многодетным семьям, и налоговые льготы: от налогов будут частично освобождены земельные участки многодетных семей, а семейная ипотека станет значительно доступнее.

Безусловно, мы не можем в одночасье решить столь серьёзную социальную проблему, с которой, кстати, сегодня сталкивается не только Россия, но и большинство развитых стран. Однако я бы не стал называть ситуацию катастрофической. При всей сложности стоящих перед нами задач, они разрешимы. У нас есть политическая воля и ресурсы для выполнения стратегической линии – создания социально ориентированного государства, где многодетная семья станет наиболее привилегированной частью российского общества!