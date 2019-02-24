Где взять энергию на целый день

/Здоровье/

Мы работаем, мы планируем, мы организовываем, мы движемся. В конце дня мы валимся на диван. Большинству из нас не хватает заряда энергии на целый день.

По мнению экспертов, такой ритм жизни связан со слабой экономикой нашей страны, заставляющей нас работать все больше и больше.

Так же как комнатные растения нуждаются в воде, наши запасы энергии нуждаются в регулярном пополнении. К счастью существуют способы помогающие держать полный заряд энергии в течении всего дня.



1. Оставайся энергичным все утро.

Всю ночь мы голодали, наш организм испытывал нехватку топлива, поэтому утром обязательно необходимо завтракать, чтобы восполнить свой организм энергией.

2. Не пропускайте свой день

Так заманчиво, отключить звонящий будильник утром и продолжить свой сон до наступления обеда. Почему этого делать не стоит? Дело в том, что тем самым вы нарушаете свой гормональный цикл, что приводит к плохому самочувствию в течении дня и следственно к низкому заряду энергии. Лучше просто настройте свой будильник на 15 минут позже и держите его в другой части комнаты, что бы не иметь возможность отключить будильник когда он будет звонить.

3. Держите помещение освещенным.

Искусственный или естественный свет помогает оптимизировать в организме процессы пробуждения. Раскройте шторы или включите свет если на улице еще темно. Рекомендуется использовать люминесцентные лампы с надписью “ холодный белый” или “дневной свет”. Данный свет ближе к естественному дневному, чем обычный желтый свет от ламп накаливания.

4. Не забивайте себя информацией в первой половиной дня.

Многие из нас встав с кровати, начинают лихорадочно метаться, делать сразу много дел. На самом деле специалисты рекомендуют как можно меньше забивать себе голову в первой половине дня. Не стоит проверять электронную почту до обеда. Если вам необходимо отвести детей утром в садик или в школу, постарайтесь встать за 15-20 минут до пробуждения детей, чтобы успеть принять душ и одеться.

5. Двигайтесь.

Переосмыслите ваши тренировки. По результатам исследований о влияние тренировок различного темпа на энергичность людей в течении дня выяснилось, что люди занимающиеся аэробной тренировкой (неторопливыми прогулками) обладают большим запасом энергии в течении дня, чем люди занимающиеся изнуряющимися тренировками (ходьба в быстром темпе). Регулярные физические упражнения, в целом повышают уровень энергии на 20%.

6. Ешьте больше еды за завтраком.

Если вы завтракаете только рогаликом с кофе, то вы получаете быстрый заряд энергии, но на короткое время. Специалисты рекомендуют завтракать нерафинированными углеводами с постным белком и здоровыми жирами (которые дольше перевариваются, что дает вам больше энергии в течении дня.) Подумайте о яичнице и овсянке с орехами.

7. Отвлекайтесь на работе.

Не будьте приклеены к вашему рабочему креслу в течении всего дня, ваше тело нуждается в редких движениях. Большинство из нас не может сосредоточиться на одной задаче в течении более 90 минут. Вставайте и поговорите с людьми, не по электронной почте, а вживую.

8. Оставайтесь энергичным во второй половине дня.

Если ваш энергетический заряд упал между 2 и 4 часов второй половины дня, то это нормально, вы же человек. Полноценный обед и немного движения помогут вам набраться энергии для второй половины дня.



* Принимайте поливитамины на обед.

Рассмотрите вопрос о добавлении витаминов группы B в свой рацион для дополнительной бодрости духа. Многие их нас не замечают прилив энергии от витаминов, потому что принимают их с чаем или кофе, которые так же придают нам заряд сил.

* Не бойтесь углеводов.

Зеленый салат с курицей конечно отлично, но отсутствие углеводов означает отсутствие быстрой энергии. Ешьте фрукты, черные бобы плюс дополнительные белки.

* Избегайте жирных продуктов.

Жирные продукты заставляют наш организм работать с двойной нагрузкой, что понижает наш уровень энергии.

* Находитесь больше на открытом воздухе.

Если вы один из 34% работников, кто ест свой обед на рабочим столом, то рассмотрите обед на улице. Ученые доказали, что витамин D, получаемый нами от солнечных лучей придает нам энергию. Так же витамин D помогает регулировать обмен веществ и секрецию инсулина, которые имеют прямое отношение к уровню нашей энергии.

* Потянитесь.

В середине дня встаньте и потяните руки вверх, это разгонит кровь по вашему организму и придаст вам энергии.

* Белки и клетчатка

Белки и клетчатка помогут вам повысить уровень сахара в крови дольше. Кушайте орехи, зерновые продукты, темный шоколад.

Следуйте этим советом и оставайтесь всегда полным энергии, здоровым человеком.

Источник: https://subscribe.ru/digest/health/life/n177235688.html