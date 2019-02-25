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Владимир Синяговский: Будем помогать, как говорится, всем миром...

Год онкологии. Как он пройдет на уровне муниципалитета? Как в этом может помочь Фонд обязательного медицинского страхования? 

В Новороссийском онкодиспансере побывал депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский в рамках региональной недели.

План проведения Года онкологии, объявленный Президентов России, обсудили вместе с руководителем регионального отделения ФОМС Натальей Губриевой, заместителем главы администрации Новороссийска Натальей Майоровой и главным врачом диспансера Михаилом Леоновым.

Поставлены задачи реконструкции помещений лечебного заведения и их расширение, укрепление материально-технической базы. И на первом месте - вопросы профилактики.

- Просветительской деятельностью нужно заниматься всем ветвям власти. Люди должны понимать, что на ранних стадиях почти все формы онкологических заболеваниях лечатся современными методами, - поделился депутат с журналистами.

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Категория: Новости / Здоровье

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