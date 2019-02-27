Год онкологии. Как он пройдет на уровне муниципалитета? Как в этом может помочь Фонд обязательного медицинского страхования? 

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Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский в рамках региональной недели побывал в Новороссийском онкодиспансере.

Вместе с руководителем регионального отделения ФОМС Натальей Губриевой, заместителем главы администрации Новороссийска Натальей Майоровой и главным врачом диспансера Михаилом Леоновым обсудили план проведения Года онкологии, объявленный Президентов России.

Предстоит реконструкция помещений лечебного заведения и его расширения. Развитие материально-технической базы. Однако, по мнению специалистов, на первом месте - вопросы профилактики.

- По данным ВОЗ, около 80% заболевание, связанных с онкологией удаётся полностью излечивать, при выявлении на ранних стадиях, отметил в беседе с журналистами Владимир Синяговский. – К сожалению в России вопросы профилактирования онкологических заболеваний пока ещё решаются недостаточно эффективно. На мой взгляд, тут существует целый комплекс причин, как объективного характера, так и связанных с так называемым «человеческим фактором». Необходимо оптимизировать нашу работу по целому ряду направлений. Это и пропаганда здорового образа жизни, и обязательная ежегодная диспансеризация, и просто индивидуальная работа с населением. Люди должны понимать, что на ранних стадиях почти все формы онкологических заболеваниях лечатся современными методами, - поделился депутат с журналистами.

В нашей беседе с руководством регионального отделения ФОМС и онкологического диспансера был намечен круг проблем, которые необходимо решить в первую очередь. Думаю, совместная работа в очень скором времени даст ощутимые результаты и станет хорошей основой для выполнения поручений Президента.