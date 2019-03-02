/Здоровье/

Наверное, каждая женщина когда-то стояла перед зеркалом, оценивая свою внешность и мечтая об идеальной фигуре. Мы почему-то считаем, что модельные параметры сделают нас счастливыми. Но правда в том, что в жизни важно совсем другое.

Мы в AdMe.ru полностью согласны с Ануш Манасян, которая написала искренний пост на эту тему. Ее текст «Я такая толстая» хочется показать всем девушкам в мире. Многие известные красавицы пишут о том же, что и Ануш. Например, модель plus-size Христиана Казакова, чьи фото мы использовали в статье.

Я заметила, что у некоторых девушек самооценка зависит от их веса. То есть чем меньше вы весите, тем больше чувствуете себя человеком. И наоборот. Конфликт обычно в радиусе 10–15 кг. Кажется, что с таким весом у вас нормальной личной жизни не будет. Стыдитесь знакомиться с новыми людьми, отказываетесь покупать приличную одежду, насилуете себя морально каждые полчаса.

Начинается синдром отложенной жизни, типа «вот когда я похудею, тогда и поменяю работу, познакомлюсь с человеком, поеду в путешествие, уйду от неподходящего мужчины, стану счастливой, буду себя любить». Это когда-нибудь работало?

Из личного опыта: мой самый бурный роман случился в тот момент, когда мой вес пробил свой исторический максимум — 73 кило при росте 160 см (я могла бы и больше, просто не успела). И все же мой большой зад не помешал одному прекрасному парню (кстати, спортсмену) влюбиться в меня до пурпурных пузырьков из ноздрей.

Просто в тот период я была так занята, что не помнила, как меня зовут. Абсолютно некогда было ставить свой вес на вершину зиккурата и думать о нем по 10 раз в день (как я это обычно всю жизнь делала). Но энергия во мне искрила, и это притянуло человека. Мы как-то резко влюбились и стали обожать друг друга.

К чему была эта эпопея: поверьте, ваш вес никак не определяет вашу личность, не влияет на ваши успехи и личную жизнь. Максимум — портит здоровье. Вы всю жизнь будете худеть и толстеть. В «толстые периоды» вы тоже заслуживаете счастья.

Исторический минимум у меня тоже был: 52 кг. Ни груди, ни задницы, ни энергии. Была ли я счастлива? Нет, конечно. Я просто все время мерзла, как чихуахуа.

Вы не думайте, что, как только скинете вес, на вас обрушатся деньги, мужики и обожание.

Не случится ровным счетом ничего. Потому что красота — это вообще не про то, как вы выглядите. Это про то, как вы себя ощущаете. Как вы от себя балдеете.

Полистайте инстаграм. Он весь забит божественными красотками, от которых уже тошнит. Но я им благодарна за то, как они обесценили внешнюю красоту. Ее теперь так много, что она ничего не значит.

Я только год назад поняла, что людям не нужен от вас идеальный силуэт. Им нужна ваша жажда к жизни. Самоирония. Вменяемое чувство юмора. Уместное сопереживание. Способность заржать, не парясь об эстетике своего смеха. Прямо как в детстве.

Когда все это есть, то несильно важно, сколько вы весите. А если человек — красивое унылое ничто, то с ним просто будет хотеться один раз провести ночь. И все.

Так что оставьте вы себя в покое. Отпишитесь от фитнес-блогеров. И самое главное: вы заслуживаете любви бесплатно. В подарок. Неважно, в каком весе. Согласны?

Источник: https://subscribe.ru/digest/health/life/n210334105.html