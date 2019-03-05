Миф об опасности прививок развенчан

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Американские ученые доказали, что прививка от краснухи и кори не опасна для здоровья. В США многие родители просто бояться этой процедуры. Они считают, что вещества, входящие в состав вакцины, вызывают умственные нарушения у их детей и приводят к развитию аутизма. Предубеждения оказались ошибочны. Новое исследование показало, что никакой связи между вакцинацией от кори и аутизмом нет.

В мире существуют разные конспирологические теории, например, о том, что Земля плоская. Ученые их обычно игнорируют. Ну, не будет Пулковская обсерватория в XXI веке публиковать исследование о том, что Земля круглая. Это все равно не убедит конспирологов, да и вреда от них нет. Другое дело люди, убежденные в том, что прививки — это зло. Такие граждане могут навредить своим детям, потому с ними ученые борются.

Андерс Хвиид, автор исследования: «Настоящие противники вакцинации просто игнорируют результаты научных исследований. Они пропускают наши доводы мимо ушей и продолжают настаивать на своем. Но мы работаем для других людей, для тех ответственных родителей, которые могут купиться на рассуждения противников о том, какие тяжелые побочные эффекты может иметь вакцина».

Андерс Хвиид проследил за развитием более 650 тысяч детей, рожденных в Дании между 1999-ми 2010 годом. Данные разделили на две группы — о привитых и непривитых вакциной от кори, краснухи и паротита. Именно ее некоторые родители считали триггером аутизма.

Андерс Хвиид: «Это очень просто. Мы сравнили две группы и посчитали, что частота возникновения аутизма в обеих группах одинаковая».

Антивакс-движению столько же лет, сколько самой вакцине. В англоязычном мире движению придал импульс врач Эндрю Уэйкфилд. Британец разработал патент на собственную вакцину и выступал против существующей. Он отобрал для исследования 12 детей, восьми из которых вскоре после прививки поставили диагноз «аутизм», и сделал вывод, что связь прямая. Его работу назвали лженаукой. До России его исследование дошло в виде каких-то смутных, но тревожных отголосков.

София Русанова, заведующая отделением острых нейроинфекций для взрослых, 1-яинфекционная клиническая больница Москвы: «Большинство родителей не может объяснить, почему не прививает своих детей. Заходя на форумы, где люди обсуждают, почему они не хотят прививать своих детей, можно увидеть, что там редко звучит слово „аутизм“».

Ученые всего мира, как датчанин Хвиид, и 20 лет спустя опровергают выводы того британского исследования. Ведь падение прививаемости детей даже на 5% может увеличить заболевание корью в 3 раза. А В США вспышки болезни были в 2015-м, 2017-м и уже 5 раз в 2019 году.

Это исследование — самое масштабное за последние 20 лет, но далеко не первое. Его выводы — те же, что были у предыдущих ученых. Почему же некоторые несчастные родители рассказывают одинаковую историю о том, что после прививки их ребенку стало плохо?

Британку Элисон Эдвардс нельзя назвать антивакцинатором. Напротив, она сделала прививки обоим своим сыновьям в разгар дискуссий об исследовании Уэйкфилда. Она знала, что корь может быть смертельной болезнью, осложнения иногда приводят к слепоте и повреждению мозга, поэтому Джону сделали прививку, как положено, в год. К двум годам ему поставили диагноз «аутизм».

Чтобы все видели, на своей машине Элисон записывает имена детей, чья жизнь необратимо ухудшилась или вообще завершилась и родители которых связывают трагедию с уколом. Другие пишут в социальных сетях. Если начать набирать в поисковой системе Facebook слово «вакцина» по-английски, появятся две первых подсказки — «сопротивление вакцинации» и «правда о вакцинации». Но правды эти родители не знают.

Элисон Эдвардс, мама Джона: «Нам так и не сказали, что случилось. Мы провели годы, годы, пытаясь понять, что произошло. Это случилось не из-за вакцины. Но из-за чего тогда?»

Вопрос об отсутствии связи между прививкой от кори, краснухи, паротита и аутизмом ученые теперь считают закрытым.

Источник: https://www.ntv.ru/novosti/2149061/