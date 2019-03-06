Появятся ли в России платные медвытрезвители?

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В ближайшем будущем в России вновь появятся вытрезвители, а пьющим людям будет предоставляться неотложная помощь на дому. Об этом сообщил главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн в интервью СМИ. На данный момент неизвестно, когда их откроют, но вопрос об их создании «уже практически решен». В некоторых городах такие учреждения будут существовать при наркологических клиниках, в других — при органах соцзащиты, в третьих — как самостоятельные объекты.

За экспертной оценкой мы обратились к депутат Государственной Думы от фракции ЕДИНАЯ РОССИЯ Владимиру Синяговскому:

"Сама идея вполне здравая. Сегодня в нашем законодательстве это направление – оказание медицинской помощи практически отсутствует. А оно необходимо и востребовано. Думаю, мы могли в этом убедиться за то время, когда медвытрезвители были закрыты.

Другой вопрос, что решая эту непростую проблему, следует учитывать, что коммерческое использование данной услуги может стать почвой для целого ряда злоупотреблений, как со стороны сотрудников правоохранительных органов, так и со стороны так называемых «хозяев». Этого допускать ни в коем случая нельзя! Поэтому считаю, что услуги медвытрезвителей должны оказываться бесплатно или за весьма скромную плату, регламентируемую в законе. Система штрафов, применяемая в СССР тоже не выход. Ведь штраф за пьяницу платит семья. А она и так достаточно «наказана» регулярными загулами своего «кормильца». Нужно учитывать, что не всегда в вытрезвитель попадают алкоголики и асоциальные элементы. И для них вынужденное посещение данного заведения уже само по себе является наказанием.

Если гражданин требует, какие-то особые дополнительные условия размещения или обслуживания – дело другое. Тут увеличение оплаты вполне логично

Кроме того, возможно, стоит подумать о ведомственной принадлежности медвытрезвителей. В советское время они находились в подчинении МВД. Может быть, сегодня их стоит курировать Министерству здравоохранения."