Е-добавки в продуктах: разоблачение пугающих заблуждений

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Многие при выборе продуктов ищут на упаковках зловещую букву Е с пугающей последовательностью загадочных цифр. Для всех, кого долгие годы телевизор пугал популярными потребительскими страшилками про коварную еду-убийцу, станет открытием, что глутаматами натрия и пищевыми добавками человечество пользовалось, когда этих страшных слов и в помине не было, а пресловутый глутамат на кухнях уже был.

Люди всегда хотели, чтобы пища была не только полезной, но еще и вкусной. Гурманы-итальянцы издавна ферментировали до состояния кирпича сыр, чтобы посыпать чуть ли не целиком состоящим из глутамата натрия пармезаном свои макароны и спагетти. В Азии много веков назад научились заражать аспергилловыми грибками соевые бобы, чтобы этой перебродившей жижей поливать безвкусный рис. Ведь что такое соевый соус? Тот же глутамат натрия, только в жидком виде.

Для миллионов людей по всему миру буква Е — самая страшная, Е-номера на упаковках — это худшее, что случилось с едой, это «химия», а все плохое скрывается зачастую под разными аббревиатурами. Красители, консерванты, загустители, усилители — список пищевых добавок бесконечен. Вопросов не меньше. Например, вызывают ли эти Е рак? Разглядывая две разные колбасы, можно даже определить по цвету, что в той, которая краснее, нитрата натрия больше.

Аркадий Курамшин, доцент химического факультета Казанского федерального университета: «Чем меньше мы добавляем консервантов, тем опаснее дольше хранить. Более того, бывают случаи, когда без консервантов выглядит нормально, а человек травится».

Если убрать с куска мяса эту Е, еще до того как оно сгниет, в нем построит колонию палочка ботулизма. Ботулус — так в Древнем Риме называли как раз колбасу. Именно она была самой частой причиной мучительной болезни, которая поражает нервную систему. Если историки до сих пор спорят о причинах падения западной Римской империи, то только потому, что ничего не понимают в колбасных образках. Восточная Империя, Византия, пережила западную на 1000 лет.

Аркадий Курамшин: «В VI веке нашей эры император Лев VI Мудрый запретил производить и продавать в Константинополе кровяную колбасу и кровяные сосиски».

Когда в последний раз вы слышали про ботулизм? Так что же страшнее — болезнь, которая убивает, или консерванты? Может, лучше вообще избегать продуктов, которым без химии не обойтись? Если сравнить, как принято думать, натуральные фрукты и овощи с продуктами, в которых целая россыпь пищевых добавок, вдруг выяснится, что здесь самый страшный перебор вовсе не красителей, а сахара и соли. Но самое интересное, что во фруктах и овощах тоже много «пищевых добавок» — правда, все они заложены природой. Они есть и в помидорах, и в сельдерее, и в руколе.

На яблоке этого не пишут, но красителей, консервантов и прочих Е в нем в разы больше, чем в сладкой газировке. А в косточках так вообще яд — цианид. Значит ли это, что яблоко опасно? Да, но только для насекомых, на которых и рассчитана доза. Ею же заложены в состав консерванты, чтобы защитить плод. Сыр содержит страшный код консерванта E1105. На самом деле этот фермент лизоцим можно извлечь из нас — он содержится в слезах. Хлеб подозрительно мягкий и пышный из-за пищевой добавки E920, у которой есть другое пугающее название L-цистеин. Но его же содержат наши волосы.

Британский шеф-повар и биохимик Энтони Уорнер так часто задавался этим вопросом, что даже написал книгу-разоблачение о том, что принято считать здоровым питанием.

Энтони Уорнер, шеф-повар, биохимик: «Мир состоит не только из химии, но еще и из торгашей. На всей этой борьбе с пищевыми добавками зарабатывают производители „здоровой“ пищи и не дают нам нормально поесть».

Так неужели это миф о чудовищной букве E и о том, что нас ею намеренно травят? Взять для примера хотя бы бензоат, который есть и в майонезах, и в кетчупах. Но в клюкве его даже больше, чем разрешено использовать при консервировании. И если подходить с единой меркой, то и клюкву надо запретить.

Источник: https://www.ntv.ru/novosti/2170345/?from=push