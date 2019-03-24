Онкобольные назвали симптомы рака мозга

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Больные раком мозга рассказали, что задолго до страшного диагноза ощущали странные симптомы, но не обращали на них внимания. К тому же им было неловко беспокоить врачей подобными мелочами.

Ученые из Королевского колледжа Лондона провели опрос среди страдающих раком мозга и выяснили, что большинство из них обратились в больницу, только когда у них появились подозрения на деменцию или инсульт. Для других поводом пройти обследование стало резкое ухудшение зрение или настоятельные просьбы родственников. Ранние же симптомы заболевания игнорировали почти все.

Проблемы с памятью и потерю равновесия, например, многие списывали на естественный результат старения. Так, один из пациентов возрастной группы 61–70 лет рассказал, что однажды мыл посуду и начал терять равновесие. Однако даже не подумал обратиться к врачу.

«Я мыл посуду в раковине и очень медленно наклонялся все ниже и ниже. Забавно, что ты даже не думаешь: „стоит навестить доктора“, просто не думаешь, и тебе кажется, что ты это переживешь».

Другие пациенты не считали серьезными непостоянные, но повторяющиеся симптомы. Например, пациентка из группы 41–50 лет рассказывает, что у нее начинал слегка заплетаться язык.

«Когда я говорила, было ощущение, будто немного заплетается язык, но это длилось где-то даже меньше минуты, а потом проходило».

Еще одна участница опроса в возрасте до 40 лет рассказала, что с какого-то момента начала сильно уставать. Однако не придала этому значения, так как думала, что в современном мире все люди страдают от усталости.

«Мне казалось, что дело в моей работе, потому что учителя известны своей усталостью. И еще много других людей с работы время от времени говорят: „боже, как я устал“, поэтому мне просто казалось, что это испытывают все».

Нашлись и те, кому казалось, что с ними просто случались странности, ради которых не стоило отвлекать врачей от по-настоящему важной работы.

«У врачей сейчас так много дел, их не хочется беспокоить из-закаждого пустяка, потому что есть люди, которым нужно к доктору, а к нему не пробиться. Рассказывать врачу, что у тебя бывает дежавю, а потом слышится запах, — это довольно странно».

Рак мозга возникает из-за аномального неконтролируемого деления клеток, которые до перерождения были нормальными составляющими самой ткани мозга.

Источник: https://www.ntv.ru/novosti/2170582/?from=push