Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться

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Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.

«У нас уволилось 14 врачей, пять акушеров-гинекологов, неонатологов два человека из четырех», — рассказала телеканалу заведующая акушерским отделением Елена Рахматуллина.

Наряду с низкими зарплатами причиной стали слишком большая нагрузка, не позволяющая качественно выполнять свою работу.

«Участок, который я обслуживаю, в два раза превышает норму. Я не могу пересмотреть больных с кистой, еще с чем-то. Даже те, кто приходит, — я не могу их обслужить», — отметила акушер-гинеколог Галина Дойникова.

По словам медсестры Елены Шороховой, с того момента как роддом был передан в частные руки, сотрудники лишились всех выслуг и медстажа. «Моя зарплата составляет 14 тысяч в месяц», — сказала женщина.

В ходе встречи коллектива учреждения с членом президентского совета по правам человека Натальей Евдокимовой медики рассмеялись над словами директора Альбины Фатыховой об их средних зарплатах. Этот момент попал на видео и запись выложили в соцсетях.

26 марта правительство Башкирии заявило о намерении разорвать концессионное соглашение с компанией «Генус», получившей в свое распоряжение на 23 года родильный дом в Салавате, но так и не выполнила требований о повышении зарплат медперсоналу. Напротив, врачи и медсестры только потеряли в заработке и пенсионных гарантиях.

Источник: https://lenta.ru/news/2019/03/27/rodddom/?utm_medium=exchange&utm_source=lentainform&utm_campaign=lenta.ru&utm_term=1259974&utm_content=1