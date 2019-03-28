Владимир Синяговский посетил медучреждения Новороссийска

/Здоровье/

Продолжается региональная неделя депутата Государственной Думы от партии «Единая Россия» Владимира Синяговского. В среду 27 марта он посетил «узловую» больницу Восточного района Новороссийска, а также Федеральное медико-биологическое агентство (бывшая больница моряков).

Парламентарий много делает для поддержки сферы местного здравоохранения и заинтересованный разговор с сотрудниками медучреждений – это, прежде всего, руководство к действию. А проблемы существуют, и решить их не так просто. Например, в «узловой больнице» не хватает квалифицированных специалистов. Владимир Синяговский дал поручение проанализировать ситуацию и если это необходимо привлечь специалистов из других регионов.

- Я никогда не делил медучреждения Новороссийска по ведомственному принципу, - прокомментировал свою встречу с врачами депутата Государственной Думы. – Моя позиция в данном вопросе проста – горожане не должны испытывать недостатка в оказании медицинской помощи, вне зависимости от места своего проживания. Так жители Восточного района теперь могут получать практически все медицинские услуги в пределах «шаговой доступности». Ехать на приём к профильному специалисту на другой конец города нет необходимости. Тем более что сегодня, я лично в этом убедился – здесь есть всё: самое современное оборудование, отличные условия для приёма пациентов, и самое главное – профессиональный, доброжелательный персонал. А с недостающими кадрами мы обязательно поможем.