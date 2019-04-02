Не вылечат: какие препараты перестанут завозить?

Cпрей «Септолете плюс» больше не будет поставляться в Россию. Об этом говорится в сообщении Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Приостановка ввоза связана с решением, которое приняла словенская компания-производитель лекарства.

«Сообщаем, что компанией принято решение об отмене государственной регистрации и исключения из государственнного реестра лекарственных средств для медицинского применения данного лекарственного препарата», — говорится в сообщении ведомства. Там добавили, что решение не связано с проблемами качества, эффективности и безопасности лекарственного препарата.

«Септолете плюс» — комбинированное анестезирующее и антисептическое действие средство для местного применения в ЛОР-практике и стоматологии.

Кроме того, как передает ТАСС, Росздравнадзор сообщил о прекращении с 1 апреля 2020 года поставок в РФ противоопухолевого препарата «Мюстофоран» на основе действующего вещества «фотемустин» в виде порошка для приготовления раствора для инфузий, изготовляемого компанией «Сервье». Отмечается, что прекращение ввоза препарата связано с производственными причинами, не имеющими отношения к его безопасности.

Производители подчеркнули, что в настоящий момент «существует большое количество альтернативных методов терапии».

«Таким образом, отсутствие лекарственного препарата «Мюстофоран» на рынке, учитывая наличие других современных методов терапии, не окажет негативного влияния на здоровье российских пациентов», — говорится в документах. Также

Росздравнадзор сообщил о прекращении производства и дистрибуции противовирусного препарата «Интрон А» компании «МСД Фармасьютикалс» (MSD) на основе действующего вещества интерферон альфа-2b в виде раствора для внутримышечного и подкожного введения.

Тем не менее производители лекарства заверили, что до исчерпания остатков препарата на складе он будет поставляться на рынок.

«Компания MSD понимает, что подобное решение может вызвать проблемы у пациентов, мы тщательно оцениваем влияние любого решения о прекращении производства продукта. Решение компании о прекращении производства препарата «Интрон А» основано на двух факторах: производственный процесс, который больше нельзя поддерживать, и факт наличия терапевтических альтернатив для утвержденных показаний», — говорится в документах, представленных фармацевтической компанией.

За последние месяцы это не первое сообщение о грядущем прекращении поставок в Россию различных лекарств. Так, в марте стало известно, что в Россию перестанут поставляться сразу три жизненно необходимых лекарства японской фармкомпании Takeda. Речь шла об антидепрессанте «Амитриптилин Никомед», противомикробном препарате «Метронидазол Никомед» и «Атенолол Никомед» для сердечно-сосудистой системы.

По сообщению Росздравнадзора, прекращение поставок в Российскую Федерацию препаратов связано с глобальным пересмотром продуктового портфеля компании «Такеда», а также необходимостью переоснащения производства для выпуска данных лекарственных средств.

«Вышеперечисленные лекарственные препараты будут поставляться па территорию Российской Федерации до aпреля 2019 года, планируемая дата отзыва регистрационных удостоверений — январь 2024 года», — говорится в уведомлении компании «Такеда». При этом решение о точной дате отзыва будет принято в соответствии с наличием остатков лекарственных препаратов на российском рынке.

В начале марта Росздравнадзор объявил о намерении изъять из оборота лекарственный препарат «Эриспирус», содержащий вещество фенспирид. «Эриспирус» — противовоспалительный бронхорасширяющий перепарат. Он рекомендуется при астме и инфекциях верхних дыхательных путей.

Его действующее вещество — фенспирид, ранее признанный опасным для сердца.

«Учитывая потенциальный риск для пациентов в связи с удлинением интервалов QT на электрокардиограмме, после публикации данной информации Компанией «Лаборатории Сервье» в отношении лекарственных препаратов «Эреспал, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 МП» и «Эреспал, сироп 2 мп» (МНН - Фенспирид), Компания провела внутреннюю оценку ситуации и медицинскую оценку рисков для препаратов Компании, указанных выше. В ходе медицинской оценки рисков было установлено, что при приеме препаратов Компании не было зафиксировано нежелательных явлений, связанных с удлинением интервала QT», — отметили представители ЗАО «Сандоз».

14 февраля стало известно об отзыве из обращения французского препарата «Эреспал», вызвавшего вопросы у французских властей. «Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения доводит до сведения субъектов обращения лекарственных средств письмо представительства АО «Лаборатории Сервье», Франция, об отзыве регистрационных удостоверений и изъятии из обращения всех серий лекарственных препаратов «Эреспал»... в связи с неблагоприятным соотношением «польза — риск» при применении данных препаратов», — говорилось в документе Росздравнадзора.