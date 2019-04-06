В 150 городах России пройдет акция «10 тысяч шагов к жизни»

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Всероссийская оздоровительная акция «10 тысяч шагов к жизни» пройдет во Всемирный день здоровья, 7 апреля, в 150 городах России.

В Москве ее откроет инициатор движения, глава Лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия. По его словам, ходьба – наиболее безопасный вид нагрузки. Основная задача акции – приобщить к здоровому образу жизни как можно больше людей. Лео Бокерия напомнил, что помимо ежедневной ходьбы, для поддержания здоровья необходимо ложиться спать в одно и то же время, не переедать и быть в хорошем настроении.

Наша страна отстает от западных трендов, мы меньше занимаемся спортом, поэтому ходьба – отличный вариант, рассказала в интервью радио Sputnik директор фонда социального развития и охраны здоровья «ФОКУС-МЕДИА», директор, врач, кандидат медицинских наук Евгения Алексеева.

«Ходьба не требует никаких специальных предметов или снарядов, ты просто ходишь, и это полезно. В последнее время ученые все чаще говорят, что именно ходьба является для нас естественным и очень важным упражнением. Это позволяет и крови быстрее бежать, и ткани лучше снабжаются кислородом. Это позволяет нам дольше сохранять форму», – сказала Евгения Алексеева.

У каждого человека свой темп, лучше ходить быстрым, но комфортным шагом, считает врач.

«Нужно идти больше энергичным шагом. Есть люди, которые могут очень быстро ходить. А есть люди, которые идут медленнее, но для них это нагрузка. Не нужно ходить вразвалочку и не нужно переходить на бег. То, что пожилые люди приобщаются к здоровому образу жизни – замечательная тенденция. Люди сохраняют здоровье, могут больше работать и жить», – сказала Евгения Алексеева.

Источник: https://ria.ru/radio/