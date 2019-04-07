Как преодолеть весеннюю депрессию

/Здоровье/

Существует мнение, что депрессия не позволяет нормально трудиться в офисе, общаться с коллегами и радоваться жизни.

Так ли это? Помогает ли плотный рабочий график преодолеть депрессию? Как использовать свои нейрогормональные ресурсы? Наш мозг в труде сам выбирает лучший выход. Весна и витамины трудотерапии — лучшее лекарство.

Депрессия труда боится! Из личного опыта и с точки зрения нейропсихолога могу это гарантированно утверждать.

Что происходит при погружении в рабочие моменты? Наш мозг, вся нейрогормональная система входит в режим активности. Проторенные депрессией нейронные пути утихают — задачи стоят другие.

Единственное предупреждение: быть очень внимательным к своему прежнему опыту. Если жесткие дедлайны усугубляют ваши тревоги и наступает реакция откладывания, это может снова вернуть нас в русло депрессии. Начинайте работу с тех фрагментов, в которых вы максимально опытны, точны и получали качественный результат.

Почему это работает? Включаются в работу нейронные ансамбли, поддерживающие состояние успешности и уверенности в себе, снижающие тревожность. Это «кнопка переключения» на конструктивное отношение к работе и к себе в целом. Самоподдержка работает автоматически, когда мы получаем любой промежуточный результат со знаком «плюс». Дальше наша психика без сопротивления переходит к следующим этапам работы. Плотный график помогает сохранять антидепрессивное состояние.

По поводу общения с коллегами: желательно больше разговаривать по существу работы, а не на личные темы. Вернуть нас в прежнее депрессивное состояние может любая фраза. Просьба о помощи разобраться в компьютерной программе отличается от личной просьбы или эмоционального высказывания (все это можно приберечь для сеанса психолога). Больше молчите и больше работайте. Не теряйте волну отвлечения от депрессивных реакций. Очень рекомендую!

Я наблюдала «приступы трудоголизма» в состоянии борьбы с депрессией. Главная ошибка скрывается в неуемной жажде продлить это рабочее состояние: еще и еще, еще и еще!

Стоп! Уважение к себе и к собственному труду требует профессионального подхода.

Учитываем параметры нашего основного рабочего инструмента — нейрофизиологии, психики. Рациональный аргумент о необходимости отдыха, восполнения ресурсов работает даже для компьютера. Обязательна промежуточная поддержка уверенного состояния через фиксацию на мини-результатах с последующей наградой. Наш мозг без наград работать не будет! Это может быть что-то сладкое (поддерживаем работу мозга глюкозой) или вкусное, чтение развлекательной литературы, на которую не было времени, нечто приятное и необязательное.

Еще один способ переключить нейронные программы — приятная новизна занятий, в том числе и личных. Удивление и блеск новизны! Специально ищем в Сети вдохновляющий объект, о котором далеко не все знаем. Это может быть что угодно: «странная» природа, ландшафты, животные, растения, архитектура, идеи, истории чудаков…

Я стимулировала себя «странными цветами перед сном».

Полюбуйтесь торжественным цветением Costus speciosus. В Индии, откуда он родом, растение считалось божественным из-за необычности и прекрасного запаха. Костус использовали в праздничных духовных церемониях.

Если новые проекты раньше вызывали подъем энтузиазма — начните работать хотя бы с небольшой частью новой задачи, направления. Можно делать это для себя, в домашнем режиме. Я начала рисовать каждый день в разных техниках. Именно этот емкий способ взаимодействия с бессознательным помог безупречно.

Красивые и верные пути хранятся в нас самих. Позвольте им реализоваться!

Вот моя картина «Дорогая депрессия». Спасибо, она помогла мне выйти на простор через музыку.

От всей души желаю внимания к своим победам.

Депрессия — изысканная дама, возмущенная недостатком самоуважения.

Автор: Елена Шугалей

Источник: https://subscribe.ru/digest/health/life/n215750445.html