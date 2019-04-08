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Роль селена в организме человека

Селен играет важнейшую роль в жизни каждого человека. Без участия селена становится невозможным обмен веществ, жировой, углеводный и белковый обмен.

Он хорошо взаимодействует с различного рода витаминами и ферментами, а также участвует в окислительно-восстановительных процессах.

Что дает организму такой микроэлемент, как селен? Минерал оказывает комплексное воздействие на функционирование организма. Он благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой и нервной систем, способствует укреплению иммунитета, а также, улучшает репродуктивную функцию и пищеварение. Однако не все знают, где содержится селен и в каких количествах он присутствует в пище. Данный минерал содержится в большом количестве в бразильском орехе. Концентрация селена в нем в десятки раз превышает остальные продукты питания, и чтобы восполнить суточную норму микроэлемента, достаточно съесть всего лишь 20г плодов этого дерева. Если брать во внимание мясные продукты, содержащие селен, то на первом месте идут свиные почки. Далее – морепродукты и некоторые грибы. Овощи и крупы содержат данный микроэлемент в значительно меньшем количестве, однако, и о них не стоит забывать, для полноценности рациона.

Источник: http://agrorus-news.ru/news/russian-news/18434-Rol-selena-v-organizme-cheloveka

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Категория: Новости / Здоровье

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