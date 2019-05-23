/Здоровье/

«Был бы человек, а диагноз найдется»

В России в частных клиниках главное – хорошо говорящий врач, а его квалификация – уже второй вопрос.

Об этом в интервью радио Sputnik рассказал главный врач Городской клинической больницы имени М.Е. Жадкевича Александр Мясников. По его словам, история с клиниками, которые навязывают кредит и предоставляют некачественные услуги, – это не редкость. Чтобы избежать обмана, стоит ходить в государственные медицинские учреждения.

«Поруководив и частным госпиталем и городской больницей, я могу сказать, что система государственного здравоохранения более безопасна для больного. Допустим, есть не очень грамотный врач, но у него нет цели тебя «раскрутить» на деньги. Он может поставить диагноз по неграмотности или халатности. В частных клиниках идут установки, чтобы было как можно больше исследований и диагнозов. Был бы человек, а диагноз найдется», – сказал Александр Мясников.

Александр Мясников рассказал, как понять настоящий ли врач. По его словам, если просят кредит, значит точно мошенники.

«Если кого-нибудь когда-нибудь попросят оформить кредит на лечение, то сразу пишите заявление в полицию о вымогательстве денег и о мошенничестве. У вас попросили кредит – это сразу мошенники, и точка. Что бы они ни говорили, какие бы болезни ни находили и какое бы лечение не предложили», – рассказал  главный врач Городской клинической больницы имени М.Е. Жадкевича.

Напомним, ранее в семи регионах России полицейские задержали лжеврачей. По данным полиции, медики-мошенники ставили липовые диагнозы и навязывали доверчивым пациентам кредиты на лечение на суммы до 500 тысяч рублей. Их жертвами стали 11 тысяч человек.

Источник: https://ria.ru/radio/

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Здоровье

Добавить комментарий

Последние новости

Клуб молодых политиков "15+" начал свою деятельность

На нацфинале WorldSkills обсудили взаимодействие государства, бизнеса, образовательных организаций в вопросах развития талантов

«Был бы человек, а диагноз найдется»

«Надо выдержать американское хамство»: Чемпион о матче Россия - США

Первая очередь строительства Западного мола в Новороссийске обойдется в 1,6 миллиарда рублей

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!