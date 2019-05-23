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В России в частных клиниках главное – хорошо говорящий врач, а его квалификация – уже второй вопрос.

Об этом в интервью радио Sputnik рассказал главный врач Городской клинической больницы имени М.Е. Жадкевича Александр Мясников. По его словам, история с клиниками, которые навязывают кредит и предоставляют некачественные услуги, – это не редкость. Чтобы избежать обмана, стоит ходить в государственные медицинские учреждения.

«Поруководив и частным госпиталем и городской больницей, я могу сказать, что система государственного здравоохранения более безопасна для больного. Допустим, есть не очень грамотный врач, но у него нет цели тебя «раскрутить» на деньги. Он может поставить диагноз по неграмотности или халатности. В частных клиниках идут установки, чтобы было как можно больше исследований и диагнозов. Был бы человек, а диагноз найдется», – сказал Александр Мясников.

Александр Мясников рассказал, как понять настоящий ли врач. По его словам, если просят кредит, значит точно мошенники.

«Если кого-нибудь когда-нибудь попросят оформить кредит на лечение, то сразу пишите заявление в полицию о вымогательстве денег и о мошенничестве. У вас попросили кредит – это сразу мошенники, и точка. Что бы они ни говорили, какие бы болезни ни находили и какое бы лечение не предложили», – рассказал главный врач Городской клинической больницы имени М.Е. Жадкевича.

Напомним, ранее в семи регионах России полицейские задержали лжеврачей. По данным полиции, медики-мошенники ставили липовые диагнозы и навязывали доверчивым пациентам кредиты на лечение на суммы до 500 тысяч рублей. Их жертвами стали 11 тысяч человек.

Источник: https://ria.ru/radio/