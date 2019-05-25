/Здоровье/

В Новороссийске после вмешательства прокуратуры малолетний ребенок обеспечен лекарственными препаратами

Прокуратура Краснодарского края провела проверку соблюдения законодательства о бесплатном лекарственном обеспечении несовершеннолетних.

Установлено, что в городе Новороссийске 7-летний ребенок, страдающий эпилепсией, в соответствии Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» имеет право на бесплатное обеспечение необходимыми лекарственными средствами.

В феврале-мае 2019 года врачами детской городской поликлиники г. Новороссийска выписаны рецепты на получение бесплатных противоэпилептических препаратов, которыми ребенок в связи с несвоевременной закупкой обеспечен не был.

В целях устранения выявленных нарушений законодательства об охране здоровья граждан прокурором министру здравоохранения Краснодарского края внесено представление.

В ходе проверки малолетний ребенок обеспечен в полном объеме необходимыми лекарственными препаратами.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/v-novorossiyske-posle-vmeshatelstva-prokuratury

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Здоровье

Добавить комментарий

Последние новости

Штраф и увольнение: кто заплатит за БДСМ-выпускной

Неудачно пошалили. БДСМ-вечеринка школьников обернулась скандалом

Боевые расчёты С-300 уничтожили крылатые ракеты противника в Ростовской области

На Юге России автоматически зарегистрированы первые электронные транзитные декларации

В ИК-6 УФСИН России по Краснодарскому краю пресекли попытку доставки в учреждение наркотиков  в банках с салом

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!