В Новороссийске после вмешательства прокуратуры малолетний ребенок обеспечен лекарственными препаратами

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Прокуратура Краснодарского края провела проверку соблюдения законодательства о бесплатном лекарственном обеспечении несовершеннолетних.

Установлено, что в городе Новороссийске 7-летний ребенок, страдающий эпилепсией, в соответствии Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» имеет право на бесплатное обеспечение необходимыми лекарственными средствами.

В феврале-мае 2019 года врачами детской городской поликлиники г. Новороссийска выписаны рецепты на получение бесплатных противоэпилептических препаратов, которыми ребенок в связи с несвоевременной закупкой обеспечен не был.

В целях устранения выявленных нарушений законодательства об охране здоровья граждан прокурором министру здравоохранения Краснодарского края внесено представление.

В ходе проверки малолетний ребенок обеспечен в полном объеме необходимыми лекарственными препаратами.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/v-novorossiyske-posle-vmeshatelstva-prokuratury