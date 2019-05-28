Как изменились правила ОМС?

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В России изменили правила обязательного медицинского страхования. Теперь диспансеризации станут чаще, а поликлиники и страховые компании будут напоминать о том, что надо пройти обследование.

Обновленные нормы вступили в силу сразу после публикации приказа на официальном портале правовой информации.

В документе прописано, что все граждане России должны будут пройти диспансеризацию в ближайшие 2 года. Это нужно, чтобы выявить хронические заболевания и добавить их в карту пациента.

Лечение этих болезней теперь смогут контролировать сами страховые компании. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал генеральный директор компании «РЕСО-Мед» Юрий Демин.

«Если раньше предполагалось, что граждане после 18 лет должны проходить диспансеризацию раз в 3 года, то теперь после 40 лет добавиться еще оплаченная диспансеризация каждый год. И страховые компании будут контролировать прохождение осмотра. Если во время диспансеризации выявят заболевание, то страховая компания должна будет ежегодно напоминать о необходимости осмотра и контроля за болезнью», - пояснил эксперт.

Также по новым правила, страховые компании должны будут помогать своим клиентам в спорных ситуациях. Если у пациента возникнут сомнения в качестве медицинских услуг, то страховой представитель назначит экспертизу. Все расходы на такое сопровождение возьмет на себя страховая, рассказал Юрий Демин.

«Финансовая нагрузка ложится на страховые компании. Из бюджета не будут отдельно выделены деньги на это. Страховые компании выдержат, поскольку ежегодно объем средств на здравоохранение увеличивается и пропорционально с этим увеличиваются доходы страховых компаний», - пояснил страховщик.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/