Пляж, а вы не в форме?

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Диетолог назвала факторы, которые помогу похудеть к пляжному сезону. В интервью Олеся Онофрей рассказала, что сочетание правильного питания, позитивного мышления, отсутствия стрессов и физическая активность дадут нужный результат.

Если у вас есть лишний вес, не нужно срываться и бежать в спортзал. Без спортивной подготовки, вы получите только негатив и стресс. Для начала достаточно начать каждый день гулять.

«Лучше ходьбы еще никто ничего не придумал. Ежедневно надо минимум один час гулять без перерыва. Сейчас на телефоне очень удобно следить, чтобы в день было 10 тысяч шагов. Главное помнить, что если есть лишний вес, то не надо бегать. С лишним весом очень большая нагрузка на суставы. Достаточно просто ходить», - уверена диетолог.

Что касается еды, то тут Олеся Онофрей советует перейти на пятиразовое питание. Небольшие перекусы вместо полноценного приема еды улучшат обмен веществ.

«Я всегда рекомендую ставить напоминания в телефоне на одно и то же время. Допустим, в 8 или 9 часов утра должен быть завтрак. Через полтора-два часа должен быть перекус. Еще через столько же - обед. Потом, через такой же интервал, еще перекус и, наконец, ужин. Прием пищи должен проходить примерно в одно и то же время. После 9 часов вечера уже есть нельзя. А ужинать надо за 2-3 часа до сна», - рассказала Олеся Онофрей.

Сон тоже имеет значение. В идеале, чтобы в 11 часов вечера человек уже спал. Как объяснила в интервью радио Sputnik диетолог Олеся Онофрей, с 11 до 2 часов ночи у человека вырабатывается гормон, который отвечает за естественное сжигание жира. Кроме сброса лишних килограммов важно помнить, что внешний вид зависит и от осанки. Врач посоветовал делать физические упражнения.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/