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Акция по сбору опасных отходов для утилизации от населения

15 июня 2019 года отделом экологической безопасности совместно с Агентством «Ртутная безопасность» будет проводиться Акция по сбору опасных отходов для утилизации от населения.

 

К «опасным отходам», с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни, относятся: просроченные лекарства, люминесцентные лампы, пустые флакончики аэрозольной краски, вышедшие из строя цифровые камеры, компьютеры, телевизоры, принтеры, айподы, плееры, мобильные телефоны и зарядные устройства, DVD, CD, видео и аудиопленки, пейджеры, картриджи от принтеров и другая электроника, зажигалки,  фильтры для воды, стеклянные градусники, б/у шины, использованная или сломанная бытовая техника (холодильники, кондиционеры и т.д.). Подсчитано, что одна пальчиковая батарейка, беспечно выброшенная в мусорное ведро, может загрязнить тяжёлыми металлами около 20 квадратных метров земли, а в лесной зоне это территория обитания двух деревьев, двух кротов, одного ёжика и нескольких тысяч дождевых червей! В батарейках содержится множество различных металлов — ртуть, никель, кадмий, свинец, литий, марганец и цинк, которые имеют свойство накапливаться в живых организмах, в том числе и в организме человека, и наносить существенный вред здоровью.

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Категория: Новости / Здоровье

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