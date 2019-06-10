5 критических ситуаций, когда некогда ждать врача

/Здоровье/

Рассказываем, когда можно прибегнуть к самолечению.

Кровотечение

Артериальное кровотечение особенно опасно для жизни из-за интенсивности. Кровь при нем не просто течет, а буквально хлещет фонтаном, и если ее не остановить, кровопотеря может привести к смерти. Скорую помощь, разумеется, нужно вызывать, но пока она едет, артерию нужно пережать пальцем или наложить жгут. Еще один опасный вид кровотечения легочное, когда кровь идет через дыхательные пути. В этом случае нужно повернуть больного так, чтобы он не захлебнулся кровью и мог свободно дышать, и ни в коем случае не давать ему ни пить, ни есть.

Инородный предмет в дыхательных путях

Если человек подавился, дальнейшие действия зависят от того, как он себя ведет. Кашляет или говорит? Значит, все не так серьезно, дыхательные пути не заблокированы. Если он не может вдохнуть, синеет, теряет сознание — необходимы срочные меры.

В этом случае применяется прием Геймлиха. Он делается так: нужно подойти к подавившемуся сзади, поместить кулак в эпигастральную область — это район над пупком, где сходятся ребра, — накрыть его ладонью второй руки и резко надавить на живот пострадавшего к себе и вверх. При необходимости повторить.

Гипогликемическая кома

Это состояние, когда в организме резко падает уровень глюкозы. Сначала это может быть не особенно заметно — человек начинает беспокоиться, потеть, ему хочется есть, у него учащается сердцебиение, краснеет лицо.

Если вовремя это не «отловить», могут начаться судороги, пациент теряет сознание.

На начальных стадиях рекомендуют рассосать кусочек сахара, дать конфету или сладкого чая, но что, если человек в полуобмороке? Здесь проще всего насыпать ему на слизистую рта немного сахарной пудры — она усвоится быстрее сахара и поможет продержаться до приезда скорой, которая сможет ввести глюкозу внутривенно. Ложный круп

Это состояние развивается в основном у детей до 6 лет на фоне инфекции. Его основная опасность — стеноз (сужение) гортани, который мешает нормальному дыханию. Сперва появляется лающий кашель, затем становится слышно, как ребенок дышит все тяжелее и тяжелее, его кожа начинает синеть. Здесь главное — облегчить ему дыхание. Открыть окно, возможно, отвести его в ванную и пустить там горячую воду — тепло и повышенная влажность помогут ребенку дышать лучше, а там и скорая приедет.

Отсутствие дыхания и сердцебиения

Вне зависимости от причины необходима сердечно-легочная реанимация — если кто-либо из присутствующих владеет этими приемами. Обычно это 30 нажатий (компрессий) на грудную клетку строго перпендикулярно грудине на глубину в 5-6 см с частотой 100-120 нажатий в минуту, затем два выдоха рот-в-рот, затем снова компрессии.

Если пульс есть, а дыхания нет, нужно очистить дыхательные пути, проверив в том числе, не запал ли язык, и провести искусственное дыхание без компрессий.

В описанных ситуациях вопрос жизни и смерти решается за считанные минуты. Мы очень надеемся, что эта информация никогда вам не пригодится, но кто предупрежден — тот вооружен. Не забывайте, что вызывать скорую помощь нужно обязательно, даже успешных реанимационных мероприятий может не хватить.

Источник: https://health.mail.ru/news/vazhna_kazhdaya_sekunda_5_kriticheskih/?from=push