Владимир Синяговский: Уверен, что вы сохраните и приумножите лучшие традиции российских медиков...

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Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский поздравил своих земляков с Днем медицинского работника. Чествование медиков состоялось 13 июня в гортеатре Новороссийска.

"Уважаемые работники здравоохранения, ветераны отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!

Здравоохранение – приоритетное направление политики в области социального развития страны и края. Высокий профессионализм медицинских работников является залогом укрепления и развития системы здравоохранения.

Ваш ежедневный труд, душевное тепло, внимание, которое вы оказываете людям, достойны глубокого признания и заслуживают самой высокой оценки. Уверен, что вы сохраните и приумножите лучшие традиции российских медиков и впредь будете достойно выполнять свой профессиональный долг, обеспечивать население высококвалифицированной медицинской помощью. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в вашем не легком труде! Мира и добра!

С уважением, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский."