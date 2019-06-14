Ко Дню медработника: На Кубани дефицит врачей

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16 июня россияне отметят День медицинского работника (День медика). Накануне праздника аналитики HeadHunter выяснили, в профессионалах каких специализаций нуждается Краснодарский край и какие заработные платы предлагают работодатели региона.

Оказалось, что больше всего работодателям необходимы лечащие врачи (18% от общего числа вакансий в сфере «Медицина/Фармацевтика» на hh.ru в регионе), врачи-эксперты (14%), а также специалисты по клиническим исследованиям (11%).

Что касается соискателей, то наряду с лечащими врачами, провизорами, и фармацевтами в этой области ищут работу менеджеры по продажам и медицинские представители.

По данным hh.индекса, который показывает соотношение вакансий к числу активных резюме на портале hh.ru, конкуренция среди медиков 2.3 человека на место, что говорит об остром дефиците кадров в этой профессиональной области в регионе.

Что касается заработных плат в сфере «Медицина/Фармацевтика», то самый высокий средний уровень дохода на Кубани предлагают врачам-экспертам – 35 000 рублей. Средняя зарплата в вакансиях для лечащих врачей составляет 32 330 рублей, для специалистов по клиническим исследованиям и фармацевтов – 30 000 рублей.

Источник: PR-службы макрорегиона Юг компании HeadHunter