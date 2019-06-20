С мака и конопли сняли запрет, но только в медицинских целях

/Здоровье/

В России разрешили выращивать наркосодержащие растения в медицинских целях. Соответствующий законопроект прошел третье чтение в Госдуме.

Это позволит организовать на территории России полный цикл производства препаратов из наркосодержащих растений. Ранее такие растения можно было выращивать в России только для учебных или научных целей, а также в рамках экспертной деятельности.

Напомним, в конце прошлого года сообщалось, что Россия на 100% зависит от импорта наркосодержащего сырья для производства готовых препаратов. При этом в России зарегистрированы 13 препаратов на основе опия, 9 из которых – в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

С одной стороны, решение важное: в стране наблюдаются дефицит подобной продукции, не хватает обезболивающих препаратов. С другой стороны существует проблема импортозависимости от поставок компонентов для их производства, рассказал в интервью радио Sputnik директор по развитию «Аналитической компании RNC Pharma» Николай Беспалов. Он добавил, что культивирование мака и выпуск анальгетиков из него – вопрос прошлого века.

«Возможно, есть цели с оборонной способностью, с обеспечением военных подразделений этой продукцией. Но с точки зрения мирной медицины существует достаточно большое количество аналогов химического производства, более эффективных и гораздо более безопасных, для которых не нужно разводить огород, который синтезируется на ограниченных территориях с ограниченными трудозатратами», – сказал Николай Беспалов.

В России химическая промышленность развита немного в другую сторону.

«У нас хорошо развито крупнотоннажное производство, а небольшие объемы за редким исключением синтезировать проблематично. Зависимость от технологий, оборудования, продуктов. Синтезировать можно, нужно просто инвестировать в создание подобных мощностей. Причем инвестиции будут сопоставимы с теми затратами, которые понесет российский бюджет за счет культивирования наркосодержащих растений. Эти препараты естественного происхождения, морфин и так далее, в медицинской практике применяются все меньше. Мы можем оказаться в ситуации, когда наладим производство старых препаратов, а потребность в них сойдет на нет», – сказал Николай Беспалов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/