День йоги: польза для души и тела

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Международный день йоги отмечают 21 июня. Эта древняя практика появилась в Индии, но уже давно популярна во всем мире.

В переводе с санскрита «йога» означает «упражнение», «объединение», «связь» и «гармония». Йога в силу своей толерантности и глубины может дать каждому человеку то, что он ищет в ней, рассказала в интервью радио Sputnik руководитель очного курса Школы инструкторов йоги, старший преподаватель Федерации Йоги России Ольга Полушина.

«От укрепления здоровья, от физической формы, которую каждый может совершенствовать с помощью практики йоги, до духовного поиска и решения каких-то очень глубоких духовных вопросов. Кроме того, для человека, живущего в урбанистическом, очень жестком, материальном мире, сейчас предельно важно то, что йога может дать ему гармонию. Она может помочь ему избавиться от стресса, постоянного напряжения», а – сказала Ольга Полушина.

Если сравнить празднование Дня йоги в 2015 и в 2018 годах, масштаб вырос просто колоссально, рассказала в интервью радио Sputnik преподаватель йога-студии «Материал» и Федерации йоги Алена Кузнецова.

«Большое количество площадок, большое количество студий, все большее и большее количество людей. Сейчас это, наверное, десятки, если не сотни тысяч человек. Все-таки сейчас время социальных сетей и вообще интернета. И через эти сети мы имеем возможность людям донести информацию, что это есть, это работает и как это работает», – сказала Алена Кузнецова.

Основное отличие практики йоги от спорта – йога делает ваше тело более симметричным вследствие определенных ежедневных движений.

«Если вы водите машину одной рукой или сумку носите на одном плече, то постепенно идет перекос, плечо опускается, искривляется позвоночник. И асаны идут на одну и на вторую сторону, вы постоянно прорабатываете обе стороны одинаково. Йога может заменить физкультуру. В ней есть разные асаны – позы, если говорить русским языком, разные положения тела. И силовые в том числе. Конечно, накачать какие-то определенные группы мышц вряд ли получится. Но укрепить, добавить выносливость, скорость точно получится», – сказала Алена Кузнецова.

Йога не равна вегетарианству, но выводит вас на более чистое и интуитивное питание. Наблюдая за своим телом, вы понимаете, какая пища как на вас влияет.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/