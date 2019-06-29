По результатам рассмотрения представления прокуратуры края министерством здравоохранения Краснодарского края приняты меры к устранению нарушений при организации питания в деятельности детских медицинских учреждений

В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в связи с чем заместителем прокурора края в адрес министра здравоохранения Краснодарского края внесено представление об устранении нарушений закона.

По результатам его рассмотрения министерством и руководителями медицинских учреждений приняты меры к устранению нарушений, проведен ремонт в помещениях пищеблоков Городской больницы города Анапы», «Северской центральной районной больницы, Детских санаториев «Тополек» и «Василек», «Успенской центральной больницы». В педиатрическом отделении «Кавказской центральной районной больницы», в детском инфекционном отделении «Городской больницы города Кропоткина» пищеблоки укомплектованы необходимым оборудованием. В детском отделении «Успенская центральной районной больницы» организовано питание детей от 0 до 1 года, находящихся на искусственном вскармливании.

Кроме того, в настоящее время выделены денежные средства на проведение капитального ремонта детского инфекционного отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница города Кропоткина».

Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.