Меньше нагрузки: эксперт рассказала, как бороться с «аномальным давлением»

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В дни быстрой смены погоды и резкого снижения или повышения атмосферного давления надо себя беречь. Колебания давления приводят к обострению хронических заболеваний.

Об этом в интервью радио Sputnik рассказала руководитель отдела вторичной профилактики неинфекционных заболеваний «НМИЦ ПМ» Минздрава России Екатерина Иванова.

Ранее метеорологи предупредили о дождливом циклоне в Центральной России. В Московской, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Ярославской, Смоленской, Владимирской, Воронежской, Тульской, Тверской, Калужской областях и Карелии продолжаются дожди, гроза, град, ветер 15-20 м/с. Кроме того, метеорологи зафиксировали рекордно низкое давление, в Москве оно побило рекорд 1956 года.

Екатерина Иванова объяснила, что вопрос не в цифре – низкое или высокое атмосферное давление, а в том, как быстро идет смена атмосферных фронтов.

«Даже если давление низкое или крайне высокое, но стоит больше двух-трех дней, наш организм к нему приспосабливается. Это уже не сказывается на состоянии здоровья организма. Люди, у которых сердечно-сосудистая система функционирует нормально, адаптируются за сутки. Метеочувствительные люди, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями приспосабливаются дольше. Но за два-три дня даже гипертоник адаптируется. Особо опасны дни, когда быстро меняется погода и, соответственно, давление. В такие дни, буквально два-три дня, надо себя беречь, должно быть меньше физической нагрузки», – считает эксперт Минздрава России.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/