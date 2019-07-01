А, В и С: кому апельсины, а кому – витамины. Кого лечат, а кого – калечат

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"Пейте дети молоко – будете здоровы", – пели в советское время, а в школах и детсадах давали стакан этого продукта. То, что в молоке содержатся вещества, необходимые для роста организма, доказал польский ученый Казимир Функ.

Он же первым выделил витамин и придумал ему название.

Первого июля отмечается день рождения витамина. В этот день в 1912 году польский биохимик Казимир Функ ввел новое понятие "витамин". К открытию он пришел, изучая болезнь бери-бери, которая тогда уносила тысячи жизней и считалась неизлечимой. Людей разбивал паралич, и они умирали из-за того, что в их организме не хватало витамина В1.

Болезнь свирепствовала в начале 20 века в английских колониях в Юго-Восточной Азии. Причем поражала она только англичан, которые питались чистым рисом, в отличие от местных жителей. Те ели рис только с отрубями, в которых, как потом выяснилось, содержится большое количество витамина В1. Но тогда Функ этого не знал.

Ученый пытался найти противоядие, проводя опыты над больными голубями. Он заметил, что птицы, которые часто ели очищенный рис, заболевали бери-бери и многие из них умирали. А те, что клевали рис с шелухой, быстро шли на поправку. В ходе наблюдений ученый понял, что проблема не в самих зернах, а в нехватке какого-то вещества, которого нет в чистом рисе.

Ему удалось выделить неизвестную субстанцию из рисовых отрубей. Функ назвал ее витамином от латинского "vita" – жизнь, поскольку эти вещества были жизненно необходимы для организма, и "amin" – органическое соединение, содержащее азот.

Функ объяснил, как опасен для организма дефицит витаминов – авитаминоз, и дал средство борьбы с ним. Он исследовал продукты питания человека и выяснил, какие витамины в них содержатся. Благодаря этой классификации мы сегодня можем регулировать свой рацион.

При этом за свои открытия Функ так и не получил Нобелевскую премию, хотя его выдвигали четыре раза. А вот американский химик Лайнус Поллинг за весьма сомнительные и даже губительные советы по использованию витаминов дважды стал Нобелевским лауреатом.

Поллинг был буквально одержим витамином С и рекомендовал всем американцам пить гигантские дозы аскорбиновой кислоты. В качестве примера он приводил себя, хотя с его стороны это было, мягко говоря, не этично, говорит профессор, доцент кафедры фармакологии Первого Московского государственного медицинского университета им. Сеченова Владимир Чубарев:

"Поллинг был достаточно больным человеком. У него был такой вид нефрита, который способствовал быстрому выведению витамина С, поэтому у него все время был его дефицит. И он для себя решил, что ему необходимо принимать мега дозы витамина С. Его суточная норма в десятки раз превышала рекомендованную, но это не означало, что это можно практиковать на других людях. В дальнейшем он начал активно продвигать эту идею, в 70-е годы издал книгу "Витамин С, простуда и грипп", в которой рассказывал о волшебных свойствах витамина С, о том, что он может бороться не только с гриппом и ОРВИ, но и вполне может справиться с вирусом ВИЧ и раком и даже замедлить процесс старения. Не трудно догадаться, что после этого продажи витамина С выросли в десятки раз, что сыграло на руку фармацевтическим компаниям. Их выручка росла как на дрожжах".

Не исключено, что за Поллингом стояли фармкомпании, которые, вероятно, и выдвинули его на Нобелевскую премию. В будущем в ходе исследований версия американского химика не подтвердилась. Более того, все чаще стали говорить о вреде его метода, продолжает профессор Чубарев:

"Те же рекомендации Поллинга пить по 10 граммов аскорбинки давали колоссальную нагрузку на поджелудочную железу. Поскольку вместе с витамином в организм поступает огромное количество глюкозы в кровь, поджелудочная железа все время находится в рабочем состоянии. В результате она истощается и уже не может синтезировать достаточное количество инсулина, и у человека возникает сахарный диабет. Поэтому и в приеме витаминов нужна мера. Лучше их принимать по назначению врача и читать внимательно инструкцию. Причем если у вас есть хронические заболевания, то доза, указанная в инструкции, может быть для вас слишком большой".

И еще нужно знать, как сочетать витамины, потому что, например, тот же витамин С мешает витамину В12 и может увеличить риск мочекаменной болезни. И такой витаминный антагонизм встречается довольно часто, отмечает Владимир Чубарев:

"Здесь надо различать вид витамина. Есть жирорастворимые витамины – это А, D, Е. Они хорошо усваиваются через жирную пищу. Но если мы комбинируем жирорастворимые вещества и жирорастворимые витамины, то в этом случае может наступить аддитивный эффект. То есть их токсичное действие может значительно увеличиться. Например, если беременная женщина будет принимать больше 10 тысяч международных единиц витамина С, то это может привести к нарушениям внутриутробного развития плода".

К тому же надо понимать, что происходит как бы удвоение дозы, потому что наряду с аптечным витамином, мы еще получаем его из пищи. Идет процесс накопления и в случае переизбытка может быть отравление или гипервитаминоз, предупреждает Владимир Чубарев:

"В этом плане самые коварные – жирорастворимые витамины, которые накапливаются в организме и их сложно вывести. Если вы любитель печени, где много витамина А, то дополнительная таблетка вам точно не нужна. И следует воздержаться от витаминов летом, когда они в больших количествах есть в овощах и фруктах. Исключение можно сделать, если у человека очень тяжелая физическая работа или он спортсмен".

А так, проще всего составить правильный рацион питания и придерживаться его. Образно говоря, апельсины лучше витаминов. Если это не про вас, то лучше всего покупать натуральные витамины в виде, например, экстрактов шиповника или малины. И помните, что витамины в больших дозах одно лечат, а другое калечат.

Автор Ольга Гаврилова, радио Sputnik

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/