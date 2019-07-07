Дмитрий Руденко: «Проект Единой биометрической системы сейчас строится на донорах и акцепторах, это неправильно»

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«Проект Единой биометрической системы сейчас строится на донорах и акцепторах, это неправильно. Доноры – это те банки, которые собирают биометрические шаблоны в систему, а акцепторы – те, кто открывают по этой технологии счета и предоставляют услуги.

Все банки хотят собирать шаблоны, но не все хотят открывать счет и предоставлять услуги по удаленной идентификации, ведь это требует инвестиций, перестройки менталитета и корректировок юридической части работы банка», – такое мнение высказал президент – председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко, выступая на сессии «Инфраструктурные проекты для финансового рынка: первые результаты и перспективы» в рамках Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге.

В рамках сессии представители ведущих игроков финансового рынка и регулятора обсудили текущее состояние и перспективы развития главных инфраструктурных проектов отрасли – Единой биометрической технологии, Системы быстрых платежей, цифрового профиля гражданина и т.д. Глава Почта Банка поделился опытом внедрения внутренней биометрической системы в банке: «Мы стали пионерами внедрения биометрической идентификации. Управление столь масштабной сетью по всей стране требовало от нас внедрения такой технологии, которая позволяла бы идентифицировать не только клиентов, но и сотрудников. Сегодня наша внутренняя биометрическая технология с успехом предотвращает мошеннические действия и неправомерный доступ к счету как в отделениях, так и в ДБО. Практически полностью исключено мошенничество с поддельными или украденными паспортами, а в нашем мобильном приложении благодаря ей клиенты с помощью селфи самостоятельно подтверждают нетипичные или подозрительные операции. Только за прошлый год нам удалось предотвратить порядка 5 тыс. потенциально мошеннических заявок на кредиты и операций в ДБО, сохранив сотни миллионов рублей наших клиентов».

Опыт внедрения внутренней биометрической технологии позволил банку одним из первых присоединиться к Единой биометрической системе (ЕБС) и создать самую большую в стране сеть точек по приему биометрических данных.Сегодня Почта Банк собирает биометрические шаблоны в ЕБС во всех флагманских отделениях (более 400 по стране), открывает счет и оказывает все виды услуг на базе удаленной идентификации – и в интернет-банке, и в мобильном приложении. Президент банка подчеркнул важность и необходимость такой системы для России: «Очевидно, что география и инфраструктура нашей большой страны требует таких удаленных решений. Ведь у нас есть населенные пункты, которые удалены друг от друга на сотни километров, и жители труднодоступных и малых поселков и деревень тоже хотят и имеют право получать базовые финансовые сервисы».

Однако, по мнению главы Почта Банка, сегодня есть ряд факторов, тормозящих развитие единого биометрического шаблона в стране. «Первая задача – подключить к этой системе все банки. Представьте такую аллегорию. Вы построили скоростную железную дорогу в чистом поле, и вам говорят: здесь будет красивый город. Дорога работает, билеты продают 155 банков, пожалуйста ­– сдавайте свои биометрические данные, покупайте билет – и в путь. Но только куда вы приедете? В город, где всего 5 банков. Ведь только единицы из банков сейчас принимают этот самый биометрический шаблон».

Второе необходимое условие для полноценной работы ЕБС, подчеркнул Дмитрий Руденко, –наполнение сервисами, без возможности получать с помощью биометрии разные услуги система полноценно работать не будет. «Важно, чтобы люди могли с помощью биометрического шаблона получать различные сервисы – как государственные, так и не государственные. Сейчас люди не понимают, почему не могут получить из дома ту или иную услугу, если сдали биометрический шаблон. Если все ведомства признают единый биометрический шаблон в качестве официальной подписи, то с его помощью можно будет заключить любую сделку и получить абсолютно любую услугу», – добавил Дмитрий Руденко.

Почта Банк - универсальный розничный банк, созданный группой ВТБ и Почтой России в 2016 году. Банк ВТБ и Почта России владеют по 49,999988% акций банка, еще две акции принадлежат президенту-председателю правления банка Д.В. Руденко. Банк развивает региональную сеть на базе отделений Почты России. По итогам 1 квартала 2019 года сеть банка включает более 18 000 точек обслуживания в 83 регионах России, а клиентская база достигла почти 11 млн человек.

В почтовых отделениях банк представлен в формате окон продаж с сотрудником Банка или с сотрудником Почты России. Банк работает без кассовых узлов, все операции клиенты совершают с помощью банкоматов с функцией замкнутого оборота наличных средств. Банк является единственным банком в России, сеть банкоматов которого (более 4850 машин) полностью состоит из таких устройств.

Источник: Дирекция по связям с общественностью