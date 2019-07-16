Богдан Высоцкий, детский церебральный паралич, правосторонний гемипарез, требуется курсовое лечение, 175 360 руб.

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Молодые родители ждали двойню, их было два мальчика. Но в средине срока диагностика показала проблемы с первым малышом, маму госпитализировали на 3 месяца. Первый из сыновей прожил 3 дня, Богданчик выжил, хотя родился как и брат крохотным и слабым.

Но проблем пока много: правая ручка практически не работает, ножки не бегут, хотя малышу очень хочется вдогонку за ребятами. Нужна серьезная реабилитация. В Таганрогском "Центре здоровья" готовы помочь Богдану. Стоимость двух курсов лечения 175 360 руб.

"Богдан – один из двойняшек, они родились раньше срока, крошечные и слабенькие, их сразу же поместили в реанимацию, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Богдана выходили, а его братик умер на третий день… С первых месяцев Богдан заметно отставал в развитии. К году врачи диагностировали у него ДЦП. Результат обследования показал, что мозг сына серьезно пострадал еще внутриутробно от нехватки кислорода, в левом полушарии образовалась киста. Мы активно лечим Богдана: возим его в реабилитационные центры, делаем массаж и лечебную физкультуру, много занимаемся дома. И есть успехи! Сын уже ходит, держась за руки, пробует говорить, старается самостоятельно сидеть. Очень радуется игрушкам, любит играть с детьми. Лечение надо продолжать. Помочь Богдану готовы в медицинском центре Таганрога. Но это лечение дорогое, денег на его оплату у нас нет, работает только муж, я все время с ребенком. Прошу вас, помогите, пожалуйста!" - обратилась Ольга Высоцкая, Краснодар, Краснодарский край.

Людмила Чёрикова, невролог, Центр здоровья (Таганрог) высказала свое мнение: «Богдан нуждается в комплексной реабилитации и лечении. Мы проведем мальчику курс восстановительного лечения, который включает специальный комплекс лечебной физкультуры, массаж, мануальную и биоакустическую коррекцию, иглорефлексотерапию, интерактивную сенсорную терапию».

Как помочь Богдану?

— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда https://rusfond.ru/letter/56/18073

— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Богдан Высоцкий);

— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Богдан Высоцкий);

— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Богдан Высоцкий;

— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Богдан Высоцкий);

— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;

— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Источник: Русфонд