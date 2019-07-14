Занимательная генетика: что ждет человечество

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9 июля 2002 года в клинике искусственного оплодотворения в Великобритании у белой пары родилась темнокожая двойня. Родители считают, что к этому привела небрежность врачей: сотрудники лаборатории перепутали пробирки.

Сколько поколений хранит генетическую память и можно ли редактировать геном, чтобы избавиться от дурной наследственности?

Сегодня есть большие надежды на новые методы геномного редактирования, рассказал в интервью радио Sputnik доктор биологических наук, профессор Сколковского Института науки и технологий, профессор университета Rutgers в США Константин Северинов.

«Уже существует принципиальная возможность изменения гена еще не рожденного ребенка, проведенного с определенной целью. Как на пишущей машинке – просто перепечатать буковку. В некотором смысле мутацию поменять обратно. До недавних пор, в случае человека, это было фантастикой, делать это было нельзя», – сказал Константин Северинов.

По его мнению, на какой-то стадии геномное редактирование станет необходимостью и вынужденной мерой.

«В нашей популяции человечество набирает все большее количество генов, которые не позволили бы нам жить в «свободноживущем состоянии». И может наступить «кирдык». Речь идет о некоем понятии «генетического груза», когда все больше не вполне благополучных вариантов будут накапливаться в популяции. И с этим надо что-то делать, потому что в последующем поколении этого будет еще больше. И в этом смысле геномное редактирование, скорее всего, просто будет вынужденным ходом. Геномные инженерные свинки, рыбки и лошади живут на Земле, и живут хорошо. Проблема в том, чтобы перейти на человека, сделать "скачок через пропасть"», – сказал Константин Северинов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/