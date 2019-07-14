Редкая болезнь: Меркель поставили диагноз

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Меркель может страдать от ортостатического тремора, считают врачи. Это редкое, но неопасное заболевание, которому подвержены пожилые люди.

Канцлер Германии Ангела Меркель может страдать от ортостатического тремора — редкого и малоизученного заболевания, считает немецкий невролог Уве Янке. Его слова приводит британское издание Daily Express. Болезнь не опасна, хотя и доставляет некоторые неудобства.

Меркель уже трижды трясло на публике за последние недели. Первый раз она списала дрожь на обезвоживание, потом и вовсе отказалась комментировать свое состояние, отвечая, что с ней все в порядке.

«Я уверена, что как это появилось, так само и пройдет. Ничего особенного рассказать не могу. Я чувствую себя хорошо», — говорила канцлер.

Врачи, видевшие кадры, на которых Меркель трясет, выдвигали разные версии — от побочных эффектов лекарств до диабета и патологий щитовидной железы. Однако все, скорее всего, не так ужасно, считает Янке.

Ортостатический тремор — состояние, при котором в теле происходят быстрые сокращения мышц, чаще всего это случается в положении стоя.

Это редкое и медленно прогрессирующее заболевание, на которое врачи обратили внимание совсем недавно — первые его упоминания появились в итальянских медицинских журналах в 1970 году. Впрочем, специалисты считают, что из-за сложностей диагностики ортостатического тремора его распространенность занижается и многие случаи врачи списывают на психогенные расстройства. Однозначно поставить диагноз можно лишь с помощью электромиографии, которая выявит частоту треморной активности мышц.

Ортостатическим тремором страдают преимущественно женщины, среди них оказывается в два раза больше больных. Дебют болезни чаще всего случается после 60 лет, но может произойти даже в подростковом возрасте. Диагноз ставится в среднем через семь лет после появления первых симптомов.

Причины возникновения ортостатического тремора не ясны до конца, несмотря на растущее число научных работ в этой области. Ученые выявляют изменения в связях между мозжечком, таламусом и корой мозга, но они сходны с таковыми при других видах тремора.

Пациенты с ортостатическим тремором жалуются на неустойчивость в положении стоя, однако при ходьбе, сидя или лежа она их не беспокоит. Тремор не всегда заметен визуально, но при аускультации (выслушивании звуков, связанных с работой органов) можно различить характерные шумы, похожие на шум пропеллера вертолета.

Ортостатический тремор нередко сочетается с нейродегенеративными заболеваниями, в первую очередь — с болезнью Паркинсона.

Также встречаются деменция с тельцами Леви, синдром беспокойных ног, мигрени, эпилепсия.

Тремор слабо поддается лечению. Эффективность медикаментозной терапии колеблется от низкой до умеренной. Обычно для купирования приступов дрожи назначают противосудорожные препараты клоназепам и габапентин, они в той или иной степени помогают 30-50% пациентов.

«Ортостатический тремор купируется бензодиазепинами, — говорит Янке. — Однако у них есть побочные эффекты, такие как головокружение и усталость. Поэтому часто нужно перепробовать несколько препаратов, чтобы найти подходящий. Но тогда тремор поддается лечению».

Ту же версию ранее выдвигал и немецкий врач Кристоф Шпехт, наблюдавший автогонщика Михаэля Шумахера.

«Boзpacтныe измeнeния или тaк нaзывaeмый opтocтaтичecкий тpeмop имeeт тeндeнцию пopaжaть людeй пocлe 60 лeт. Дpoжь, кaк пpaвилo, пpeкpaщaeтcя, кoгдa чeлoвeк нaчинaeт двигaтьcя», — говорил он.

Профессор кафедры нервных болезней первого МГМУ имени Сеченова Ольга Воробьева предположила, что у Меркель может быть ознобоподобный гиперкинез — патологические внезапно возникающие непроизвольные движения в мышцах по ошибочной команде головного мозга. В основном симптом связан с нарушением работы вегетативной нервной системы. Болезнь развивается вследствие поражения нейронов различных структур головного мозга.

Источник: https://www.gazeta.ru/science/2019/07/14_a_12499423.shtml?utm_source=push