Эксперты: занимаясь только проблемой старения, мы все дальше от роста продолжительности здоровой жизни людей

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О том, почему бороться нужно с возраст-ассоциированными заболеваниями, а не процессом старения, в ходе европейского научно-популярного фестиваля на открытом воздухе Geek Picnic в Санкт-Петербурге и Москве рассказали исследователи биотехнологической компании BIOCAD.

Проблема старения в последнее время стала одной из самых актуальных и модных, и привлекла к ее исследователям миллиардные гранты и фонды. Только стартапы, направленные на борьбу со старением, согласно данным, опубликованным в Business Insider, в 2018 году подняли 850 млн долларов. Эксплуатируя вековой страх перед смертью и немощью, проблема старения уводит ресурсы и умственные усилия человечества далеко от проблем и решений реального человеческого долголетия. Об этом в своих докладах говорили исследователи компании BIOCAD Дмитрий Мадера и Александр Карабельский.

Проанализировав перед огромной аудиторией популярные теории старения, руководитель отдела молекулярной генетики BIOCAD Дмитрий Мадера показал очевидный вывод: старение не является некой программой, которую можно перепрограммировать, оно является результатом накопления ошибок на уровне генома и молекулярных систем клеток, конечной точной которого становится смерть. Известно, что у большинства видов живых организмов с возрастом вероятность смерти увеличивается экспоненциально, но на земле есть представители флоры и фауны, которые не стареют, прожитые годы не влияют на их шансы умереть или выжить. В конце концов они тоже умирают, но не от старости, а в силу константной вероятности умереть от естественных причин или несчастных случаев.

Доклад руководителя департамента перспективных исследований BIOCAD Александра Карабельского был посвящен практическим аспектам вопроса долголетия. На примере таргетной терапии он показал, почему атака на мишень конкретной патологии способна убрать даже не симптомы, а сам патологический процесс, а в случае со старением этот инструмент не работает. Ученый на примерах недавних разработок компании, моноклонального антитела чекпоинт-ингибитора, блокирующего PD-1 и антитела, блокирующего цитокин интерлейкин-17, показал, как иммуннотерапия эффективно решает проблему неоперабельных и метастазирующих видов онкологических заболеваний, делая опухоль «видимой» для иммунитета, и тем самым обезоруживают ее, и как другое высокоспецифичное моноклональное антитело может решить проблему тяжелого псориаза, соответственно.

«Процесс старения – весьма неоднозначный процесс со множеством видов проявлений, — пояснил Александр Карабельский слушателям. — И очень часто то, что является биомаркером старения, является одновременно его причиной и следствием. Иными словами, единого рецепта лечения не будет никогда. У нас есть технологии, позволяющие воздействовать на определенные мишени в больном организме, но в случае со старением воздействовать придется сразу на несколько мишеней, работать одновременно со многими проявлениями и причинами, что крайне трудно, если в принципе возможно».

По мнению ученого, наиболее эффективный путь сдерживания старения — это так называемое осознанное старение, когда человек в течение жизни ведет здоровый образ жизни, умеет работать со стрессом, в стране создаются все условия для профилактики и ранней диагностики болезней. Параллельно с этим ученые должны вести целенаправленный поиск эффективного лечения возрастозависимых заболеваний. Чекпоинт-ингибиторы, персонализированный подход к лечению, онколитические вирусы, клеточная терапия должны позволить перевести рак в хроническое состояние, поддающиеся контролю. С помощью генетических технологий современная медицина будет способна справиться с нейродегенерацией, макулодистрофией и другими проявлениями старения. Развивая методы тканевой инженерии человечество возможно решит проблемы органной недостаточности и даже внешнего вида. «Прицельно занимаясь проблемой старения, а не развитием способов лечения конкретных паталогических состояний, мы уходим от решения задачи увеличить продолжительность здоровой жизни людей», — подвел итог своего доклада Александр Карабельский.

«БИОКАД» – ведущая российская инновационная компания, объединившая научно-исследовательский центр мирового уровня, ультрасовременное фармацевтическое

и биотехнологическое производство, международную систему доклинических и клинических исследований. Одна из немногих в мире компаний полного цикла создания лекарственных препаратов от поиска молекулы до массового производства и маркетинговой поддержки. Препараты предназначены для лечения самых сложных заболеваний, таких как рак, ВИЧ, гепатит, рассеянный склероз и т.д. В компании работает более 2200 человек, среди которых около 1000 – ученые и исследователи.