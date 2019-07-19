Деньги от благотворительного забега в День железнодорожника направят на лечение 5-летнего мальчика из Новороссийска

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3 августа в рамках празднования Дня железнодорожника на СКЖД в Новороссийске пройдет ежегодный благотворительный забег «Достигая цели!».

Все средства, вырученные от сбора регистрационных взносов, направят на лечение 5-летнего Егора Митрофанова из Новороссийска. Ему необходима реабилитация в одном из столичных медицинских центров в связи резидуально-органическим поражением Центральной нервной системы. Стоимость лечения составляет 250 тысяч рублей.

Напомним, что в прошлом году в рамках благотворительного забега «Достигая цели» в Минеральных Водах была оказана помощь жителю Краснодара Максиму Дружинину. Этот 9-летний мальчик, страдающий от детского церебрального паралича, прошел курс реабилитации и был выписан с улучшением мышечного тонуса и походки. У ребенка окрепли мышцы спины и уменьшилась степень проявления неврологической симптоматики.

Часть собранных средств была также потрачена на лечение 12-летнего жителя Белгорода Романа Осяева, у которого была выявлена саркома плечевой кости. В мае 2018 года ему провели операцию, после которой мальчик почувствовал себя лучше.

Отметим, что первый забег «Достигая цели» на СКЖД, который прошел в 2017 году в Ростове-на-Дону. Собранные от него деньги направили на лечение жительницы Дагестана Камилы Тагировой, которой был поставлен диагноз деформация позвоночника.

Что касается предстоящего забега, то его старт будет дан в 17.00 от морского вокзала Новороссийска, расположенного по адресу: ул. Набережная Адмирала Серебрякова, 2.

В забеге смогут принять участие все желающие. Он пройдет на трех дистанциях: 500 метров (для детей), 1520 метров и 5 километров.

Победители, занявшие первые, вторые и третьи места на каждой дистанции, получат награды, ценные подарки и призы. Всем финишировавшим вручат памятные медали.

Кроме того, в рамках празднования Дня железнодорожника на набережной, начиная с 16.00, будет проходить спортивно-музыкальный семейный фестиваль. Гости праздника смогут попробовать свои силы на различных развлекательных площадках.

Организаторами благотворительного забега выступили фонд «Линия жизни» и Северо-Кавказская железная дорога.

Подробности можно узнать по тел. (863) 259-46-68, 8 960 45 77 275.

Источник: Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги