Как возникают инфаркт и инсульт? Рассказывает кардиолог

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Ученые раскрыли новую причину развития сердечно-сосудистых заболеваний. По мнению исследователей из США, проблемы с «нижним» диастолическим давлением являются фактором развития сердечного приступа, а также инсульта.

Напомним, ранее считалось, что именно от «верхнего» давления зависит риск развития заболеваний сердца и сосудов.

Инсульты и инфаркты сейчас встречаются одинаково у мужчин и у женщин. Раньше это был удел людей старше 50 лет, а теперь эти заболевания существенно помолодели. Группа риска теперь уже после 40 лет. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт, кардиолог Юрий Серебрянский.

«Особенность возникновения инфаркта – атеросклероз, изменения со стороны артерий, коронарных сосудов. В другом случае это уплотнение, склеротическое поражение сонных артерий. Большую роль играет фактор генетической предрасположенности. Наличие инсульта или инфаркта у родственников может в перспективе сказаться на детях и даже внуках. Такие люди должны особо учитывать изменения холестерина, наличие сахарного диабета, гипертонию», – сказал Юрий Серебрянский.

Важно выявлять заболевания на ранней стадии, вставать на учет у кардиолога, терапевта. Медик призвал также следить за артериальным давлением.

«При инфаркте имеет значение гипертония как систолическая, так и диастолическая. Бывает утренняя гипертония, вечерняя и ночная. Особый риск вызывает ночная, она чаще приводит к инсульту, к инфаркту миокарада. При высоких цифрах давления может состояться кровоизлияния в мозг – геморрагический инсульт», – сказал Юрий Серебрянский.

Заслуженный врач России добавил, что сегодня существует много методов диагностики этих заболеваний на ранней стадии.

«Но зачастую незнание обычных людей о заболеваниях и их предвестниках приводит к тому, что они попадают в стационары, когда уже состоялся инфаркт или инсульт. Им предшествуют приходящие изменения – нестабильная стенокардия и ишемические атаки. Особенно ответственно должна подходить категория людей, страдающих сахарным диабетом. У них часто бывают бессимптомные инфаркты, которые переносятся на ногах. Нужно знать, раз есть диабет, ест риск», – отметил Юрий Серебрянский.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/