Кроссворды не помогут. Нейробиолог рассказал, как омолодить мозг

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Чтобы поддерживать работоспособность мозга в любом возрасте, его надо нагружать новой информацией. При повторении привычных действий мозг человека начинает расслабляться. Об этом рассказал профессор кафедры физиологии человека и животных Биофака МГУ имени М.В. Ломоносова специалист в области нейробиологии и нейрофармакологии Вячеслав Дубынин.

«Вычислительный потенциал нашего мозга определяется не весом мозга, а количеством синапсов на единицу объема. Если мозг активно грузить информацией, и человек будет воспринимать эту информацию позитивно как интересную, то будет творческий отклик на нее. Из-за этого на каждый грамм веса мозга синапсов становится больше. Если вы занимаетесь важным и интересным для вас делом, то ваш мозг может становиться более мощным и молодым. Причем это работает в любом возрасте, хоть в 90 лет», - пояснил профессор МГУ.

Такой подход работает и в обратном направлении. Если человек не нагружает мозг новой и интересной информацией, а повторяет рутину, то контакты в мозге разрываются.

«Мозг надо грузить, им надо пользоваться. Так же, как и мы должны пользоваться суставами, чтобы они не скрипели. Причем надо не просто решать кроссворды. Мозг активируется не тогда, когда он работает на вход, а когда работает на выход. Вы посмотрели сериал или фильм, так расскажите об этом всем. Расскажите интересно, и это активирует мозг», - рассказал ученый

Источник: https://radiosputnik.ria.ru