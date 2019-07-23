В чем сила зеленого горошка, рассказал диетолог

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Зеленый горошек укрепит иммунитет, усилить мышцы и поможет в борьбе со стрессом. Об этом в интервью рассказал специалист по рациональному питанию, диетолог Иван Алименко. Также, по его словам, частое потребление этого продукта поможет защититься от болезней.

«Горошек содержит белок, который входит в структуру всех иммунных тел. Нам надо есть белок, чтобы был хороший иммунитет. Также белок в горошек укрепляет мышечную массу и не дает мышцам распадаться, если люди едят малобелковую пищу», - уверен диетолог.

Благородя высокому содержанию витаминов группы B и магния, горошек оказывает положительное влияние на нервную систему.

Кроме зеленого горошка диетологи советуют обратить внимание на летние салаты. Петрушка, укроп, зеленый лук, кинза и сельдерей содержат витамины группы C, которые отлично укрепляют иммунитет и помогают в борьбе с болезнями.

«Однозначно витамина C больше всего в зелени. Если люди говорят, что им нужен витамин C, то зелень - это оптимальный вариант. Сейчас сезон, надо есть больше зелени. Тем более зелень, выращенная в естественном климате, это большой плюс. Но, слава богу, у нас есть доступ к зелени и фруктам круглогодично», - пояснил Иван Алименко.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru