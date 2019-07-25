/Здоровье/

23 июля в библиотеке –филиале № 17ст. Натухаевской во время занимательного часа «Мы – Неболейки!» юные здоровячки детского сада «Ивушка» приняли участие в оригинальных спортивно-игровых конкурсах: «Передай мяч», «Собери солнышко», «Трудолюбивый муравей», «Сквозь игольное ушко», прыгали на скакалке, отжимались, приседали, отвечали на вопросы викторины «Там, на неведомых дорожках найдёшь здоровья ты немножко». Играли в игру «Полезные и неполезные» / дети хлопали в ладоши, определяя полезные продукты/. Вспомнили пословицы о здоровье, отгадывали загадки.

Дружеская атмосфера игры сплотила всех участников. Соревнования прошли весело и с большим азартом, юные спортсмены старались поддержать друг друга, ведь спорт – это, прежде всего, дружба.

Источник: Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона