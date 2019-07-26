Срезать или выкручивать: В Роскачестве напомнили, как правильно собирать грибы

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Специалисты Роскачества подготовили сезонные рекомендации по сбору и употреблению грибов. Первое, на что стоит обратить внимание при сборе – это место их произрастания. Их не нужно собирать около дорог, свалок и предприятий, поскольку грибы впитывают в себя все вредные вещества из почвы и атмосферы.

Важен еще и способ сбора, рассказали специалисты Роскачества.

«Существует давний спор: срезать или выдергивать? Оба метода нехороши. При срезании остается срез, в который может попасть инфекция. Грибы тоже болеют. Если выдергивать, повреждается грибница, что тоже не очень хорошо. Поэтому рекомендуется выкручивать грибы, а потом уже обрезать грязное основание ножки», - объяснили эксперты.

Употреблять в пищу грибы тоже нужно аккуратно. Грибы практически не содержат жиров, что хорошо для тех, кто следит за фигурой. Однако, не каждый организм способен переварить такую пищу.

«Клеточная стенка у грибов состоит не из целлюлозы, а из хитина. Хитин – это органический полимер, содержащий азот. Это очень прочное соединение. Организм человека не способен синтезировать хитиназы – ферменты, способные разрушать хитин. Поэтому большая часть соединений у грибов усваивается нашим организмом только частично. Грибы вообще не рекомендуется потреблять людям с желудочно-кишечными заболеваниями и детям до 7 лет», - отметили в Роскачестве.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru