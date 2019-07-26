Мультизерновой - не значит полезный: Сергей Малоземов о выборе хлеба

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Роскачество проверило мультизерновой хлеб на прилавках российских магазинов. Специалисты изучили 11 популярных брендов по 211 показателям качества и безопасности. Выяснилось, что надписи «для фитнеса», «полезный», «био» - просто маркетинговый ход производителей. Мультизерновой хлеб признан более полезным, чем классический, но проиграл по качеству цельнозерновому.

Мультизерновой хлеб - это обманный термин, объяснил автор и ведущий программы «Еда. Живая и мертвая», врач Сергей Малоземов.

«Под этим термином может скрываться всё, что угодно. Производитель может смешать два вида любой муки и назвать это мультизерновым хлебом. Формально, это не обман. Чаще всего мультизерновым хлебом называют продукт, в котором есть три вида муки. Например, пшеничная, ржаная и гречневая. Я отношусь к этому продукту скептически. Реальную пользу несет не использование разной муки, а использование цельнозерновой муки. В ней зерно используется целиком, а не только крахмалистая часть, из которой делается обычная пекарная мука, но и оболочка в которой есть витамины», - пояснил Сергей Малоземов.

По его словам, при выборе хлеба, надо обращать внимание на состав.

«Если вы все-таки выбираете мультизерновой хлеб, то смотрите, чтобы в составе было минимум любой муки высшего сорта. Лучше, чтобы там была цельнозерновая мука, ржаная, обдирная мука и были отруби. Тогда этот продукт может называться полезным. Что касается цены, то самые дорогие варианты хлеба - это плод маркетинга. На них обычно пишут «эко», «био», «фермерский» и так далее. Наши проверки показывают, что ничего особенно полезного за этим не скрывается. Идеал надо искать в средней ценовой категории в районе 80-100 рублей. Сам слово мультизерновой ничего полезного не гарантирует. Гораздо лучше искать цельнозерновой хлеб», - посоветовал Сергей Малоземов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru