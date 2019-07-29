Благотворительный забег соберет на центральной набережной Новороссийска сотни участников

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3 августа в рамках празднования Дня железнодорожника на СКЖД в Новороссийске пройдет ежегодный благотворительный забег «Достигая цели!».

Все средства, вырученные от сбора регистрационных взносов, направят на лечение 5-летнего Егора Митрофанова из Новороссийска. Ему необходима реабилитация в одном из столичных медицинских центров в связи резидуально-органическим поражением Центральной нервной системы. Стоимость лечения составляет 250 тысяч рублей. Старт будет дан в 17:00 от морского вокзала Новороссийска, расположенного по адресу: ул. Набережная Адмирала Серебрякова, 2. В забеге смогут принять участие все желающие. Он пройдет на трех дистанциях: 500 метров (для детей, начало в 17:00), 1520 метров (старт в 17:30) и 5 километров (старт в 17:30). Победители, занявшие первые, вторые и третьи места на каждой дистанции, получат награды, ценные подарки и призы. Всех финишировавших ждут эксклюзивные медали и футболки участника. Получить стартовые пакеты можно будет 1 и 2 августа с 11:00 до 19:00, а также 3 августа с 10:00 до 16:00 в шатре перед морским вокзалом. Организаторами благотворительного забега выступают фонд «Линия жизни» и Северо-Кавказская железная дорога. Подробности по телефонам: (863) 259-46-68, 8 960 45 77 275.

Участников забега, членов их семей, жителей и гостей города Новороссийска в День железнодорожника ждут также увлекательные праздничные мероприятия. На набережной Адмирала Серебрякова с 16:00 до 22:00 будет проходить спортивно-музыкальный семейный фестиваль и работать различные развлекательные площадки. Гости праздника смогут попробовать свои силы в спортивных состязаниях и сделать запоминающиеся фотографии. Мероприятия в честь профессионального праздника железнодорожников рассчитаны на любой возраст.

Источник: Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги