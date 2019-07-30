Избавляемся от лишнего

/Здоровье/

Подумываете об упражнениях, которые помогут растрясти накопившийся жирок и сделать фигуру стройной? Этот комплекс можно делать каждый день!

Отведение ноги в сторону

Упражнение для ягодиц, области галифе и талии

Встаньте на локти и колени. Поднимите левое колено: нога согнута примерно под прямым углом, бедро примерно параллельно полу. В течение всего упражнения старайтесь не опускать бедро ниже этого уровня. Подтягивайте колено к левому плечу сбоку (дотянуться, скорее всего, не получится, но направление движения именно такое) и возвращайте в исходное положение на весу сзади. На пол колено не ставим до окончания повторений!

Повторите 20 раз и поменяйте ноги, 2 подхода.

Махи ногами наза

Упражнение для ягодиц, бёдер и пресса

Встаньте на четвереньки как для предыдущего упражнения. Вытяните одну ногу назад и поднимите выше корпуса, не сгибая в колене. Вытяните носок, напрягите ногу. Плавным тянущим движением опустите её, сгибая в колене, и подтяните к груди, слегка округляя спину при этом и опуская голову. Затем верните ногу обратно назад и вверх, поднимая подбородок.

Сделайте 10 раз и поменяйте ногу, 2–3 подхода.

Выпады в стороны

Упражнение для ягодиц, внутренней поверхности бедра, области галифе и пресса

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, ступни параллельны, руки на поясе. Сведите лопатки и втяните живот, сохраняйте это положение в течение всего упражнения. Сделайте широкий шаг в сторону на пятку, следя за тем, чтобы ступня встала опять параллельно опорной. Присядьте, немного отводя таз назад и наклоняя корпус, но не округляя спину. Выпрямитесь, приставьте ногу и повторите то же самое в другую сторону.

Сделайте по 20 выпадов в каждую сторону, 2–3 подхода.

Скручивание с поднятыми ногами

Упражнение для пресса

Лёжа на спине, положите ступни на сиденье стула или диван, колени согните. Поясницу прижмите к полу, руки под головой. Поднимите голову, опуская подбородок на грудь, далее плавно поднимайте шею, плечи, верхнюю часть спины. Лоб направляется не к коленям, а к нижней части живота. Садиться не надо, максимум – оторвать лопатки. Затем так же плавно в обратном порядке вернитесь в исходное положение. Не

забудьте опустить и затылок.

Повторите 8–10 раз, 3 подхода.

Источник: https://subscribe.ru/digest/health/life/n192744053.html