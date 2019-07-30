Советы о том, как пережить жару

/Здоровье/

Антиперспирант работает, но вредит. Пот беспокоит, но помогает. И, чтобы ни говорили соседи по общественному транспорту, пахнет не пот, а они сами.

Наше тело на 75% состоит из жидкости. Это отчетливо понимаешь летом, когда и ты, и окружающие буквально истекают потом. Если в норме при комнатной температуре человек в сутки теряет около 0,5 литра влаги, то в жаркую и влажную погоду этот показатель увеличивается до 1 литра.

Повышенная потливость в жару — явление не только нормальное, но и полезное.

«Выделение пота помогает контролировать температуру тела и регулировать обмен веществ, — рассказывает врач-терапевт Ольга Квашнина, — при потоотделении температура тела снижается, благодаря чему человек чувствует себя более комфортно».

К сожалению, этого нельзя сказать об окружающих. В жару проблема № 1 — удушающий запах пота, который делает поездки в общественном транспорте невыносимыми.

Строго говоря, помимо ежедневного душа с мылом, есть два надежных способа избавиться от “летнего амбре”. Это дезодоранты, которые заглушают запах пота, и антиперспиранты, которые приостанавливают потоотделение. В состав антиперспирантов чаще всего входят соединения алюминия и цинка, которые утолщают эпидермис и закрывают выводные протоки сальных желез. Пот организмом вырабатывается, но не выводится на поверхность кожи. Не надо быть медиком, чтобы понять: прибегать к использованию антиперсперанта желательно только в исключительных случаях. Ведь пот, застаивающийся в протоках, может стать причиной серьезного воспаления.

Есть состояния, когда повышенная потливость вызвана медицинскими проблемами — туберкулезом, гормональными нарушениями, сахарным диабетом, онкологическими новообразованиями, инфекционными заболеваниями, болезнями нервной системы, вегетососудистой дистонией. Повышенная потливость также может быть самостоятельным заболеванием (гипергидрозом). Для его лечения врачи используют ботокс — тот блокирует нервы, по которым потовые железы получают сигналы от вегетативной нервной системы. Одна инъекция может избавить от потливости на 7-10 месяцев. Понятно, что это крайняя мера и прибегать к ней нужно лишь в том случае, когда пот течет ручьем, а другие методы не дают результата.

Как меньше потеть?

1. Принимайте душ утром и вечером

От потоотделения эта процедура не избавит. Однако сделает ваше присутствие более комфортным для окружающих. Известно, что в норме пот здорового человека на 90 % состоит из воды и не имеет запаха. «Благоухать» он начинает под воздействием микроорганизмов, которые «обитают» в выводных протоках сальных желез. Если вовремя их смывать, проблема решится сама собой.

2. Носите одежду из натуральных тканей

Синтетика нарушает процесс вентиляции и плохо впитывает влагу, создавая «эффект сауны» и вызывая обильное потоотделение. Натуральные ткани «дышат», а потому не создают подобных проблем. А шелк, например, обладает и охлаждающим эффектом.

3. Употребляйте растительную пищу

Жирная и острая обильная пища, а также алкогольные напитки в жаркую погоду заставляют пищеварительную систему работать в «авральном» режиме. Это стимулирует работу потовых желез и усиливает потоотделение.

4. Принимайте ванны

Потоотделение уменьшают ванны с морской солью, пищевой содой и настоями дубовой коры, душицы, чабреца, мяты и зверобоя. Помимо этого, ванны в жаркую погоду помогают расслабиться и пережить жару.

Источник: https://subscribe.ru/digest/health/life/n170697986.html